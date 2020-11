Gegen den SC Freiburg zeigt der 1. FC Union erneut eine sehr starke Leistung, muss sich aber wie gegen Schalke mit einem 1:1 begnügen. Mit sechs Punkten nach fünf Spielen stehen die Berliner aber in der Tabelle solide da. Am Samstag durften erneut etwas mehr als 4000 Zuschauer ins Stadion, dafür gab es auch viel Kritik. Die Fans hielten sich an die Hygieneregeln, trugen ihre Masken und machten viel Lärm, ganz ohne Singen oder Schreien.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

Mehr zum 1. FC Union: