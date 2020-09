Andersson vor dem Absprung?

Die Zeichen verdichten sich, dass Unions Mittelstürmer Sebastian Andersson den Verein in diesem Transferfenster verlassen wird. Der Schwede stand beim Pokalsieg gegen Karlsruhe nicht im Kader, was laut Trainer Urs Fischer auch daran lag, dass er den Verein wechseln möchte.



"Da steht ein Transferwunsch im Raum. Von daher war die Konsequenz, dass er nicht im Aufgebot war," sagte Fischer nach dem Spiel am Samstag.



Andersson, der in der vergangenen Saison Unions erfolgreichster Torschütze war, wird seit Monaten mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht. Zuletzt hatten aber diverse Medien berichtet, dass er zum 1. FC Köln wechseln könnte. Der Bundesligist aus Nordrhein-Westfalen sucht einen Ersatz für Jhon Cordoba, der vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen soll.