Union Berlin will "nochmal angreifen" Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will seine Chance auf die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb nutzen. „Wir haben noch eine Möglichkeit, noch mal angreifen zu können. Dafür braucht es Punkte“, sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag. Im letzten Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga treten die Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer 04 Leverkusen an. „Um bei solchen Mannschaften zu punkten, musst du von der ersten bis zur letzten Minute bereit sein“, sagte der Schweizer Fischer.



Vor den abschließenden beiden Spieltagen ist der Hauptstadtclub mit 46 Punkten Achter, Leverkusen belegt mit fünf Zählern mehr Rang sechs. Union könnte es als Siebter in die neu geschaffene Conference League schaffen oder sogar in die Europa League einziehen, wenn die Konkurrenz mitspielt. Eine Entscheidung darüber wird aber erst am letzten Spieltag fallen. Dann empfängt Union RB Leipzig in Berlin.



Union hofft in Leverkusen auf die Rückkehr von Robert Andrich, der zuletzt wegen einer Verletzung am Zeh fehlte. Auch Taiwo Awoniyi sei wieder ein Kandidat für den Kader, während Max Kruse nach seinen Oberschenkelproblemen in die Startelf zurückkehren könnte. In dieser Saison nicht mehr für Union werden hingegen die Verletzten Anthony Ujah, Leon Dajaku und Grischa Prömel spielen. (dpa)