Freiburg kommt in die Alte Försterei, 4000 Zuschauer dürfen dabei sein. Union will nach dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 an die gute Leistung anknüpfen und sich diesmal nicht nur mit einem 1:1 begnügen. Gegen Schalke entschied sich Trainer Urs Fischer für Andreas Luthe zwischen den Pfosten. Das Torwartduell zwischen ihm und Loris Karius geht aber weiter. Auch in der Offensive herrscht großer Konkurrenzkampf.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

