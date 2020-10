Gemeinsam mit der ora-Kinderhilfe, dem Internationalen Bund Berlin Brandenburg und Adidas unterstützt die offizielle Vereinsstiftung des 1. FC Union eine Spendenaktion für Flüchtlinge in Griechenland. Am Donnerstagvormittag wurden vom Sportausrüster gespendete Kleidungen im Wert von 25.000 Euro in einen Transporter verladen. In den nächsten Tagen sollen sie in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Thessaloniki gebracht werden. "Die Stiftung verliert genau das nicht aus den Augen, dass es bei allem gesteigerten Wohlstand immer noch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht," sagte der Ex-Profi und Stiftungsbotschafter Michael Parensen bei Radio Eins.

Parensen, der zwischen 2009 und 2020 für die Köpenicker spielte und mittlerweile in der Geschäftsstelle tätig ist, sprach sich auch für eine gemeinsame, europäische Lösung zur Flüchtlingskrise aus. "Es funktioniert nur, wenn ganz Europa zusammen eine Entscheidung trifft. Durch einzelne Länder kann diese Kraft nicht aufgebracht werden, diese wirklich schlimme Situation zu beseitigen," sagte er.