Wenn der 1. FC Union am 19. September gegen Augsburg in die zweite Erstliga-Saison startet will der Verein den rechtlichen Rahmen von 5.000 Teilnehmern bei Freiluftveranstaltungen ausschöpfen. Ab 1. September gilt in Berlin besagte Grenze und so viele Fans sollen dann möglichst auch in der Alten Försterei dabei sein können. Weil aber natürlich mehr Fans zu den Spielen kommen wollen, werden die Plätze im Stadion verlost. Das allerdings nur unter Dauerkarteninhabern. Wem das Glück nicht beschieden ist, der kann den Gegenwert für sein Ticket am Ende der Saison für Einkäufe im Union-Zeughaus nutzen. Wie das alles genau abläuft, teilt Union allen Dauerkarteninhaber in Kürze persönlich mit. Sicher ist schon mal, dass sich die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr nicht verändern werden.