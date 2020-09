Kleiner Erfolg noch am Samstagabend

Der 23 Jahre alte Stürmer Taiwo Awoniyi kommt aus Liverpool. Der Nigerianer war in der vergangenen Spielzeit an den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 verliehen. „Ich freue mich auf eine neue Station und die Aufgabe beim 1. FC Union Berlin“, sagte Awoniyi.