Ich glaube, ich bin so lange dabei, ich habe schon ziemlich verrückte Sachen erlebt. Von dem her fangen wir jetzt nicht an zu rechnen. (...) Aber es war ein enorm großer, wichtiger Schritt heute, und ja, es fühlt sich auch so an.

Christian Gentner über die Chancen auf den Klassenerhalt (via dpa)