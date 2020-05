Polter wird nie mehr für Union spielen

Unions Mittelstürmer Sebastian Polter ist aufgrund seines "unsolidarischen Verhaltens" bis zum Saisonende aus dem Kader gestrichen worden und wird damit kein Spiel mehr für die Köpenicker bestreiten. Das hat der Klub am Donnerstag mitgeteilt.

"Es gehört zu den elementaren Werten des 1. FC Union Berlin, dass wir Unioner eine solidarische Gemeinschaft bilden, in der wir füreinander und für unseren Verein einstehen", wurde Vereinspräsident Dirk Zingler in einer Pressemitteilung zitiert. Polter habe dies als einziger Spieler nicht getan und wurde deswegen bis zum Ende seines im Sommer auslaufenden Vertrags suspendiert. Nur am Mannschaftstraining wird er noch teilnehmen.

Schon seit Monaten steht fest, dass Polter Union am Saisonende verlassen wird. Der 29-Jährige war in seinen insgesamt vier Jahren in Köpenick zum Publikumsliebling geworden, nicht zuletzt wegen seines Siegtors im Derby gegen Hertha BSC im vergangenen November.