Union mit DFL-Vorgehen "nicht einverstanden"

Der 1. FC Union sei mit dem Vorgehen der DFL, was die Wiederzulassung von Zuschauern betrifft, "grundsätzlich nicht einverstanden" und habe bei der heutigen Mitgliederversammlung gegen drei der vier Kernvorschläge des Ligaverbands gestimmt. Das gab der Präsident Dirk Zingler in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder bekannt.



Da der Verein den Verzicht auf Gästefans, Stehplätze und Alkoholausschank "für unausgewogen im Hinblick auf unsere allgemeine gesellschaftliche Verantwortung, aber auch auf unsere spezielle Verantwortung für Fußballanhänger" hält, habe er in diesen Fragen mit "Nein" gestimmt, hieß es dort. Man habe auch vergangene Woche in einem Schreiben versucht, die anderen Vereine noch umzustimmen. Es gehöre trotzdem zum "demokratischen Selbstverständnis des Klubs", die heutige Entscheidung der Mitgliederversammlung zu akzeptieren, hieß es weiter.



Im vergangenen Monat hatte Union angekündigt, mit einem auf Massentests basierten Konzept eine Vollauslastung des Stadions anzustreben. An diesem Konzept arbeite der Verein nach wie vor, schrieb Zingler am Dienstag. Der Verein gehe da aber "abgestimmt und schrittweise" vor, denn es sei wichtig, die Stadionbesucher zu schützen und Testkapazitäten nicht dem Rest der Gesellschaft zu entziehen.