Das Ringen um ein volles Stadion geht in die nächste Runde. Am Dienstag stellte Union erstmals sein Konzept zur Wiederzulassung von Zuschauern vor. Mit Präventivtests, Datensammlung und ein streng geregeltes Ampelsystem am Eingang will der Köpenicker Bundesligist dafür sorgen, dass Anhänger das Stadion besuchen können, ohne sich an die Abstandsregeln einhalten zu müssen.

Das Konzept, das Union dem Stadtbezirk Treptow-Köpenick sowie dem Berliner Senat vorgestellt hat, wird in zwei Dokumenten erläutert: eine Leitidee, die für Massentests für Veranstaltungen als Infektionsschutzmaßnahme argumentiert, und eine exemplarische Prozesslinie, die den Verlauf eines Stadionbesuchs detailliert schildert.

Nach dem Konzept würden Anhänger per Losverfahren ein Ticket kaufen, der aber erst nach Einwilligung zur Teilnahme an eine medizinische Studie und die Buchung eines Coronavirus-Tests aktiviert würde. Fällt der Test negativ aus, dürfte der Karteninhaber am Spieltag zum Stadion. In einer sogenannten "gelben Zone" würde einen Identitätscheck und eine Sicherheitskontrolle erfolgen, bevor der endgültige Zugang zum Stadiongelände gestattet würde. Erst dort - in der "grünen Zone" würden die Abstands- uns Hygienemaßnahmen nicht gelten. Zwei Tage nach dem Spiel würde man per Fragebogen nach Symptomen befragt, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Sollte eine Infektion gefunden werden, würden alle Zuschauer aus dem selben Stadionblock in Quarantäne geschickt.

Das Konzept soll auch auf andere Arten von Großveranstaltungen übertragbar sein. Laut dem Verein würde es auch zum allgemeinen Infektionsschutz in der Gesellschaft beitragen, indem es asymptomatische Menschen motiviert, sich testen zu lassen.



Das Konzept will Union erstmals bei einem Testspiel am 5. September einsetzen, allerdings mit nur 3.000 Zuschauern. Einen entsprechenden Antrag hat der Verein bei den Behörden abgegeben.