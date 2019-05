Die Ausgangslage



Kurz zur Ausgangslage für den heutigen Tag. Union ist ein Spiel vor Schluss auf Platz drei der Zweiten Liga und hat diesen praktisch sicher. Sollten die Berliner verlieren und der viertplatzierte HSV gewinnen, würden die Hamburger nach Punkten gleichziehen. 21 Tore Differenz sind an einem Spieltag aber nicht mehr aufzuholen, daher muss sich der große HSV auf ein weiteres Jahr Zweite Liga einstellen. Platz drei würde für Union zwei Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart (am 23. Mai Hinspiel in Stuttgart, Rückspiel am 27. Mai) bedeuten, doch das große Ziel ist Rang zwei, also der direkte Aufstieg. Dafür muss Union auf einen Punktverlust von Konkurrent SC Paderborn hoffen, der zeitgleich bei Dynamo Dresden spielt. Sollte Paderborn, das momentan einen Punkt mehr auf dem Konto hat, unentschieden spielen oder verlieren und Union gewinnen, wäre der direkte Aufstieg perfekt.