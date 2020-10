Hansi Flick wird keinen Oscar bekommen. Das hat Horst Heldt vor dem Spiel seines 1. FC Köln gegen den FC Bayern in einem Interview im „Münchner Merkur“ erzählt und lobte den Meister-Trainer auf diese Weise für dessen Authentizität.

Der „Kicker“ wiederum erklärt auf seiner Internetseite, warum Lothar Matthäus bei Matthias Ginter an Sergio Ramos denkt.

Und Sky Sport twittert darüber, dass das Leben kein Ponyhof ist – und meint ein von Jose Mourinho angesetztes Straftraining nach der Niederlage von Tottenham in der Europa League beim FC Antwerpen um 11 Uhr vormittags.

Dass das Leben kein Ponyhof ist, hätte sich so mancher vermutlich auch so denken können. Gerade jetzt. Schließlich geht Deutschland ab Montag in den zweiten, zumindest teilweisen Lockdown.

Der Profifußball aber macht einfach weiter und liefert seine Geschichten. Weil er es dank seiner Sonderstellung darf und seine Protagonisten die Existenzsorgen anderer kaum nachvollziehen können. Was für ein Luxus!

Also dürfen wir uns schon auf weitere Schlagzeilen freuen, die der Bundesliga-Spieltag am Wochenende garantiert liefern wird. Und darüber hinaus auch in den Tagen danach, wenn es in der Champions League direkt weitergeht. Der Fußball gibt es her und erinnert uns damit auch ein bisschen daran, wie es damals war, als ständig steigende Infektionszahlen und deswegen geschlossene Theater, Restaurants oder Fitnessstudios noch nach Science Fiction klangen.

Das mag in seiner Banalität auf viele Menschen seltsam deplatziert wirken. Für andere ist es aber womöglich beruhigend. Zumal es auch im Fußball Leute gibt, die sehr wohl um ihren exponierten Status wissen.

Womit wir noch einmal zu Hansi Flick kommen, der sich am Freitag zu den verschärften Corona-Beschränkungen äußerte: „Viele Berufsgruppen haben darunter zu leiden, da muss man Solidarität zeigen.“ Er wolle versuchen, „vorbildlich mit der Sache umzugehen“.

Einen mit dem Oscar vergleichbaren Preis wird er zwar auch für diese Aussagen nicht erhalten. Zumindest aber zeigen Sätze wie diese, dass der Fußball noch nicht völlig losgelöst von der Wirklichkeit agiert. Ansonsten ist er, was er ist: pure Unterhaltung. Darauf nicht gänzlich verzichten zu müssen, kann auch ein Lichtblick sein. Zumindest ein kleiner.