Die Fans von Borussia Dortmund haben im Moment viele Gründe zufrieden zu sein: Ihre Mannschaft spielt nicht nur ansehnlichen Fußball, sie ist auch erfolgreich wie lange nicht. Und am Freitag gab es eine weitere gute Nachricht. Der BVB hat Stürmer Paco Alcácer, der bisher nur ausgeliehen war vom FC Barcelona, wie erwartet fest verpflichtet. Der Spanier erhält bei den Dortmundern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 „Wir haben den FC Barcelona unterrichtet, dass wir die Kaufoption ziehen werden“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Paco ist mit ganzem Herzen bei uns, er hat sich schnell integriert und ist zu einem festen Bestandteil unseres Kaders geworden."

Trotzdem warnte Zorc vor der Partie beim FSV Mainz 05 am Samstag eindringlich davor, Siege nun als Selbstverständlichkeit zu begreifen. „Es gibt keinen Grund, von unserer Herangehensweise abzurücken, von Spiel zu Spiel zu denken“, sagte er. „Es steht um 15.30 Uhr in Mainz nicht automatisch 2:0 für uns, nur weil wir vorher so gut performt haben. Wir müssen absolut fokussiert sein, bei Null anfangen. Gerade jetzt, wo wir soviel Lob bekommen, müssen die Antennen noch schärfer sein als in einer englischen Woche.“

"Langsam ist er fit", sagt Trainer Favre

Zorc ist klar, dass die Rolle des BVB sich spätestens mit dem 3:2-Sieg vor der Länderspielpause gegen den FC Bayern München verändert hat: Vom Jäger zum Gejagten. Ähnlich sieht es Trainer Lucien Favre, der die Aussage seines Mainzer Kollegen Sandro Schwarz, dass auch der BVB „zu knacken“ sei, mit einem Lächeln quittierte. „Ja“, sagte der Schweizer, „es gibt noch viel zu korrigieren.“ Die Länderspielpause nutzte der Coach dazu, mit seinem Team hinter verschlossenen Türen intensiv zu arbeiten. Dass Alcácer nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert wurde, kam Favre sehr gelegen. „Er ist hier geblieben und hat alle Einheiten mitgemacht. Ich denke, das war gut für ihn. Langsam ist er fit“, sagte Favre.

Dass Alcácer allmählich fit wird, mag für die Gegner wie eine Drohung klingen. Der 25-Jährige hat auch als Edeljoker bislang alle Erwartungen übertroffen. In acht Pflichtspielen für den BVB erzielte der Spanier neun Tore. Siebenmal davon traf er als Einwechselspieler, in 112 Spielminuten - alle 16 Minuten ein Treffer. Kein Wunder, dass der BVB die Kaufoption zog. Dem Vernehmen nach überweist die Borussia eine festgeschriebene Ablösesumme von 23 Millionen Euro nach Spanien. „Er ist ein echter Torjäger von hoher fußballerischer Qualität, der schon einige wichtige Spiele für uns entschieden hat. Wir freuen uns auf viele weitere Tore und Vorlagen von Paco in den kommenden Jahren“, sagte Zorc. Alcácer erklärte, er sei „sehr glücklich in Dortmund und in dieser wunderbaren Mannschaft. Es war und ist für mich genau die richtige Entscheidung. Ich werde alles versuchen, um mich mit Leistung und Toren für das Vertrauen zu bedanken.“ (dpa)