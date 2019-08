Hamburg liegt nicht mehr hinten

So schnell kann es dann gehen: Fünf Minuten nach dem Rückstand macht Lukas Hinterseer das, was Strafraumstürmer optimalerweise so machen, nämlich einen halbhohen Ball hübsch mit der Brust herunterpflücken, sich einmal drehen und die Kugel ins Tor dreschen. Das ist der Ausgleich für den HSV, 1:1 steht es also gegen den Chemnitzer FC.