Einer für Zwayer

Und ein weiterer Berliner rückt in den Mittelpunkt: Schiedsrichter Felix Zwayer gibt auf dem Kaiserslauterer Betzenberg einen zumindest umstrittenen Elfmeter für das Heimteam. Den schiebt Manfred Starke eigentlich viel zu locker in die Ecke, der Mainzer Keeper Florian Müller ist da, hat den Ball an der Hand - und trotzdem trudelt der Ball zum 0:1 ins Tor. Jetzt ist was los im Derby!