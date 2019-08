Weiter geht`s

heute geht es weiter im Pokal-Programm. Neun Spiele stehen um 15.30 Uhr an, drei weitere um 18.30 Uhr. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Auftritten der Berliner Bundesligisten: Hertha BSC tritt um halb vier in Ingolstadt gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt an, der 1. FC Union spielt auch um diese Zeit bei Germania Halberstadt (ebenfalls Regionalliga).