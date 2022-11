Der Fall Jérôme Boateng Auch diese sechs Fußballer sollen Frauen Gewalt angetan haben

Jérôme Boateng wurde erneut schuldig gesprochen: Laut dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Landgerichts München soll der Profifußballer seine Ex-Freundin nachweislich beleidigt, geschlagen und verletzt haben. Dafür soll er nun insgesamt 1,2 Millionen Euro zahlen, in 120 Tagessätzen. Boateng, der die Vorwürfe immer bestritten hat, wäre damit vorbestraft.

Trotzdem stand er, nur einen Tag nach der Urteilsverkündung, wieder auf dem Fußballplatz und trainierte für das wichtige Spiel seiner Mannschaft gegen Olympique Marseille. Am Sonntag war er schließlich 69 Minuten bei der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im Lyon-Trikot auf dem Platz. Boateng, ein verurteilter Straftäter.

Sein Fall ist prominent, aber nur einer von mehreren Berichten über Fußballer, die Frauen gegenüber gewalttätig geworden sein sollen und anschließend von ihrem Umfeld geschützt wurden. Eine gemeinsame Recherche der Süddeutschen Zeitung und Correctiv nennt es gar „das System Boateng“.

Mehrere Ex-Partnerinnen haben den Medien von angeblichen Gewalterlebnissen mit anderen bekannten Fußballern berichtet. Die Vorwürfe betreffen „sechs ehemalige deutsche Nationalspieler, einen aktiven Bundesligaspieler, zwei weitere sind oder waren im Kader einer Mannschaft in einer der anderen höchsten Spielklassen in Europa“.

In einigen Fällen sollen die Frauen von den Spielern selbst, ihren Anwält:innen oder Berater:innen unter Druck gesetzt worden sein. Manche unterschrieben Verschwiegenheitserklärungen, die Expertenmeinungen zufolge rechtswidrig sein können, aber dennoch einen hohen psychischen Druck auf die Betroffenen ausüben.

Die Fußballer und mutmaßlichen Täter standen derweil weiter auf dem Platz, wurden von der Presse gefeiert und gingen neue Beziehungen ein, als wäre nie etwas gewesen.

Während Frauen und Spieler in der Recherche von Süddeutsche Zeitung und Correctiv anonym bleiben, gab es in der Vergangenheit mehrere Fälle, die öffentlich wurden. Teils kam es auch zu Verurteilungen. Welche Folgen hat das für die Spieler? Wie reagieren ihre Vereine? Gibt es wirklich eine Art System, das sie schützt?

Jérôme Boateng

Das Landgericht München befand den ehemaligen Bayern-Spieler Boateng im November für schuldig. © AFP / Christof Stache

Im Fall von Jérôme Boateng zumindest hatten die Vorfälle wenig Auswirkungen auf seine sportliche Karriere. Bereits im September 2021 befand ihn das erste Mal ein Gericht für schuldig, seit 2019 laufen außerdem Ermittlungen, weil er einer anderen Ex-Partnerin gegenüber gewalttätig geworden sein soll: Kasia Lenhardt. Die damals 25-Jährige wurde im Februar 2021 tot in ihrer Wohnung aufgefunden, sie soll Suizid begangen haben.

Während dieser Zeit spielte Boateng beim FC Bayern und ab 2021 bei Olympique Lyon. Seit dem ersten Gerichtsurteil stand er 27 Mal für den französischen Erstligisten auf dem Spielfeld. Mehr noch: In den Wochen unmittelbar nach dem Urteil warb Lyon mit dem Gesicht seines neuen Verteidigers. Der Verein hat sich bisher nicht einmal öffentlich zu den Ermittlungsverfahren gegen seinen Verteidiger geäußert.

Zumindest finanziell hat Boateng seit den Ermittlungen wohl Einbußen gemacht: Die Geldstrafe wurde im zweiten Urteil von ursprünglich 1,8 Millionen auf 1,2 Millionen Euro angepasst, weil der Fußballprofi seinen Anwälten zufolge nur noch von 240.000 Euro Nettogehalt lebt, das Olympique Lyon ihm im Monat zahlt. Werbepartner hatten ihre Verträge mit Boateng gekündigt.

Mason Greenwood

Seine Ex-Partnerin wirft Mason Greenwood vor, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein. © Reuters / Phil Noble

Ein weiterer prominenter Fall aus der Fußballwelt ist Manchester Uniteds Mason Greenwood. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen seine Ex-Partnerin, auch von einer versuchten Vergewaltigung ist die Rede. Im Januar und Oktober dieses Jahres wurde der Stürmer deshalb festgenommen, beide Male kam er auf Kaution frei. Noch ist es zu keiner offiziellen Anklage gekommen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Mehrere Unternehmen haben trotzdem bereits auf die Vorwürfe reagiert: Nike hat seinen Werbevertrag mit Greenwood gekündigt, die Videospiele Fifa, eFootball, Pro Evolution Soccer und Football Manager haben seinen Namen entfernt.

75.000 Pfund Gehalt erhält Greenwood während der Ermittlungen pro Woche

Auf der Webseite von Manchester United taucht der Spieler dagegen noch auf. Der Verein sagte in einer Stellungnahme, er verurteile jegliche Art von Gewalt auf das Schärfste und hat Greenwood suspendiert, solange das Verfahren läuft. Der Klub ist damit gesetzlich verpflichtet, sein Gehalt weiterzuzahlen.

Erst im Februar, nach seiner ersten Festnahme, hat Greenwood bei Manchester United einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Laut der britischen Sportzeitschrift The Athletic bekommt er damit ein dreimal so hohes Gehalt wie vorher: 75.000 Pfund pro Woche.

Benjamin Mendy

Mendy gewann 2018 mit Frankreich die Fußball-WM. Heute muss er sich wegen mutmaßlicher Vergewaltigung vor Gericht verantworten. © dpa / Christian Charisius

Ebenfalls in Großbritannien macht aktuell Abwehrspieler Benjamin Mendy Schlagzeilen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind die wohl schwerwiegendsten: Der Fußballprofi steht wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in sieben Fällen, einer versuchten Vergewaltigung und einer sexuellen Nötigung vor Gericht.

Wie Greenwood ist auch Mendy von Manchester City suspendiert, solange das Gerichtsverfahren andauert. Und auch er bezieht in dieser Zeit weiter Gehalt: 100.000 Pfund pro Woche. Darüber hinaus hat sich der Klub nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Cristiano Ronaldo

Die Vergewaltigungsvorwürfe 2018 haben Cristiano Ronaldo, heute bei Manchester United, kaum geschadet. © dpa / Jon Super

Ein Ermittlungsverfahren, das schon länger zurückliegt und kaum an dem damals Angeklagten hängen geblieben ist: Im August 2018 erhob eine US-Amerikanerin Vorwürfe, dass Cristiano Ronaldo sie 2009 in Las Vegas zum Sex gezwungen habe. Wie später herauskam, gab es deshalb 2010 eine außergerichtliche Einigung, bei der Ronaldo 375.000 Euro für das Schweigen der Frau zahlte.

Acht Jahre später erhob diese dann doch Anklage und scheiterte damit vor dem Zivilgericht. Die Anklage basiere auf „gehackten“, vertraulichen Dokumente, hieß es in der Begründung. Der Fall war damals durch Veröffentlichung der Webseite „Football Leaks“ bekannt geworden, auf deren Informationen sich der Anwalt der Frau berief.

Für den Weltfußballer hatte die ganze Sache praktisch keine Auswirkungen. Nach erstem Bekanntwerden wurde er für einige Spiele aus dem Nationalkader genommen, der damalige Nationaltrainer Fernando Santos stellte sich aber hinter ihn und sagte, er glaube Ronaldo, der die Vorwürfe bis heute abstreitet. Sein damaliger Arbeitgeber, Juventus Turin, kam in die Kritik, weil er Ronaldo als „großen Champion“ auf Twitter verteidigte.

Nico Schulz

2018 bei Hoffenheim hatte Nico Schulz noch Hoffnungen auf eine größere Karriere, beim BVB gilt er mittlerweile als abgeschrieben. © picture alliance / Uwe Anspach

Jérôme Boateng ist währenddessen nicht der einzige deutsche Spieler, gegen den Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt laufen. Nico Schulz, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Abwehrspieler bei Borussia Dortmund, muss sich vor Gericht wegen des Verdachts auf Körperverletzung verantworten. Unter anderem soll er seine schwangere Freundin 2020 in den Bauch getreten haben. Schulz ließ gegenüber der „Bild am Sonntag“ durch seine Anwältin erklären, dass die Vorwürfe unzutreffend seien.

Seine Fußballerkarriere steht zwar auf dem absteigenden Ast – beim BVB spielt er keine Rolle mehr und in die Nationalmannschaft wurde er das letzte Mal 2018 für ein Spiel berufen –, laut Bild-Informationen streicht er aber weiterhin ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro ein.

Daran haben auch die Vorwürfe wegen Körperverletzung nichts geändert. Sein Verein schreibt in einer Stellungnahme zwar, er nehme die Ermittlungen „sehr ernst und distanziert sich von jeglicher Form der Gewalt“. Bisher verzichtet Dortmund aber auf arbeitsrechtliche oder disziplinare Maßnahmen.

Kingsley Coman

Kingsley Coman wurde 2017 wegen häuslicher Gewalt verurteilt. © Reuters / Andreas Gebert

Ein Fall, der ebenfalls in Vergessenheit geraten zu sein scheint, obwohl es zu einer Verurteilung kam: Bayern-Spieler Kingsley Coman hat seine Ex-Freundin 2017 in Frankreich geschlagen und bedroht. Sie wurde dabei offenbar verletzt und musste für acht Tage ins Krankenhaus. Coman hatte im Prozess selbst auf schuldig plädiert und wurde zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt.

Der damals 21-jährige war zu der Zeit ein vielbeachtetes Nachwuchstalent. Der FC Bayern saß die Sache aus und äußerte sich nicht zu den Ermittlungen gegen seinen Spieler. Auf Nachfrage von Sport1 nach Bekanntwerden des Falls hieß es, es handele sich um Comans Privatsache.

Heute, fünf Jahre später, ist der Profifußballer beim FC Bayern fest im Sattel, auch in der französischen Nationalmannschaft spielt er eine wichtige Rolle. Dass er 2018 nicht mit zur WM fuhr, lag nicht etwa an dem Gerichtsurteil, sondern an einer Verletzung der Syndesmose.

Atakan Karazor

16 Tage nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft stand Atakan Karazor (rechts) wieder auf dem Fußballplatz. © dpa / Marijan Murat

Auch Atakan Karazor wurde bisher nicht verurteilt, auch sein Verfahren läuft noch. Trotzdem hatte es für manche einen faden Beigeschmack, dass er nur 16 Tage nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft für den VfB Stuttgart auf dem Platz stand und gefeiert wurde. Gegnerische Fans von Werder Bremen hielten bei dem Spiel ein großes Banner mit den Worten „Kein Schutz für Täter. Solidarität mit Betroffenen. Mislintat, halt’s Maul“.

Ganze sechs Wochen hatte die spanische Polizei Karazor auf Ibiza festgehalten. Eine 18 Jahre alte Spanierin hatte Vorwürfe gegen den Fußballer und einen Freund erhoben, es wird wegen einer „mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung“ ermittelt. Karazor selbst bestreitet die Vorwürfe und erklärte, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei.

Der VfB Stuttgart nahm seinen Spieler bisher konsequent in Schutz. Besonders Sportdirektor Sven Mislintat und Vorstandschef Alexander Wehrle verweisen auf die Unschuldsvermutung. Ob und wie der Verein darüber hinaus auf die Vorwürfe reagiert, wollen sie nach dem Urteil des Gerichts entscheiden. Nach dem Spiel gegen Bremen gab es aber zunächst überschwängliche Umarmungen und viel Lob für Karazor.

Nur selten ziehen die Vereine Konsequenzen

Neben den genannten Fällen gibt es in der Fußballwelt weitere Vorwürfe der Gewalt gegen Frauen - darunter auch gegen aktuelle oder ehemalige Weltstars wie Neymar und Robinho. Meistens steht Aussage gegen Aussage, die betroffenen Fußballer bestreiten die Vorwürfe. Es bleibt unklar, ob sie die vorgeworfenen Taten wirklich verübt haben.

Trotzdem offenbart der Umgang der Vereine: Egal, ob es sich lediglich um einen Vorwurf oder bereits um eine Verurteilung handelt, die Fußballer müssen nur in seltenen Fällen Konsequenzen von ihren Arbeitgebern befürchten.

Während die Frauen zu Verschwiegenheitsvereinbarungen gedrängt werden oder sich dem Hass in den Kommentarspalten der sozialen Medien aussetzen müssen, können die Männer meist unbeirrt weiter Fußball spielen - und sich manchmal sogar noch über Gehaltserhöhungen freuen.

