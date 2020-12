Leere Ränge: Ohne Zuschauer ist es eben nur ein Spiel, hoffentlich ändert sich das im kommenden Jahr wieder. Foto: dpa

DAS WÜNSCHE ICH MIR 2021

KONSEQUENT GEGEN RASSISMUS

Jede Woche finden sich im Fußball Beispiele von rassistischen, sexistischen oder homophoben Beleidigungen – in den sozialen Medien, von den Tribünen oder auf dem Platz. Die Reaktionen darauf sind trotz aller Kampagnen immer noch zu verharmlosend. Basaksehir und PSG haben den Anfang gemacht, mit dieser Konsequenz muss es weitergehen. (Julian Graeber, Sportredaktion)

MEHR ORIGINALITÄT

Borussia Dortmund hat schon länger ein Faible für Mitarbeiter der anderen Borussia aus Mönchengladbach (Herrlich, Reus, Dahoud, Hazard, Addo). Auch nach der Entlassung des Ex-Gladbachers Favre sind gleich Gerüchte aufgekommen, der aktuelle Gladbacher Trainer Marco Rose könne Favre nachfolgen. Liegt nahe. Aber etwas mehr Kreativität wäre den Dortmundern schon zu wünschen. (Stefan Hermanns, Sportredaktion)

NEUE STRUKTUREN

Klare Haltung gegen Diskriminierung: Der Fußball ist in weiten Teilen immer noch verhaftet in heteronormativen und sexistischen Strukturen – von Pässen, die als „schwul“ bezeichnet werden, bis hin zu Spielerinnen, die lieber Fragen zum Gehalt als zu ihren Fähigkeiten beantworten sollen. Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir haben bald 2021! (Inga Hofmann, Sportredaktion)

EIN SCHALKER SIEG FÜR TASMANIA

Tasmania soll den Rekord behalten. Damit auch zukünftig in ganz Deutschland immer mal wieder an Tas gedacht wird. Vielleicht, also nur mal theoretisch, geht mein Wunsch sogar schon an diesem Samstag mit einem Schalker Sieg in Erfüllung. Möglich wäre es ja. Dann würde ich mir einfach etwas anderes für 2021 wünschen. Mal sehen, was … (Sebastian Schlichting, Sportredaktion)

SCHÖN, DICH ZU SEHEN

Im Oktober präsentierte ein Freund sein neues Buch in der Alten Försterei. Als meine Frau und ich aus dem Auto stiegen, blickte sie plötzlich ganz ergriffen auf die Fassade der Haupttribüne und sagte: „Ein Stadion! Was haben wir das vermisst.“ Ich hoffe, sie sagt so etwas bald nicht mehr. (Uli Hesse, Kolumnist und 11 Freunde)

ANDERS

Durch Geisterspiele und Corona beschleunigt, zeichnet sich eine zunehmende Entfremdung zwischen dem Profi(t)fußball und seinen Fans ab. Viele, für die das undenkbar gewesen wäre, kommen plötzlich auch ein Wochenende ohne Fußball aus. Hey! Es ist für die Vereine Zeit zum Umdenken und für die Fans, auch 2021 die Aufmerksamkeit für andere(s) nicht wieder zu verlieren. (Sabine Wilms, Art Direktorin)

DIE TRADITION KEHRT ZURÜCK

Dass der HSV in einem Herzschlagfinale am Saisonende in die Bundesliga zurückkehrt – und sich auf den Rängen des ausverkauften Volksparkstadions wieder wildfremde Menschen in den Armen liegen (können). (Tim Jürgens, Kolumnist und 11 Freunde)

FANS, FAIRNESS, FRAUEN

Der Fußball lässt viele Wünschen offen zur Zeit. Viele davon sind wichtig: Ohne Zuschauer ist es eben nur ein Spiel, hoffentlich ändert sich das im kommenden Jahr. Dass sich der Rassismus von den Plätzen verabschiedet, ist ein frommer Wunsch. Und wenn wir schon „Frauenfußball“ sagen, dann sagen wir auch „Männerfußball“. Natürlich können diese Zusätze auch beide weg. (Claus Vetter, Ressortleiter Sport)