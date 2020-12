Adios Diego: Sein Tod, sein verlorener Kampf gegen sich und den Ruhm berühren. Foto: AFP/ Ronaldo Schemidt

MOMENT DES JAHRES

ADIOS DIEGO!

Das erste Heimspiel der Boca Juniors nach dem Tod von Diego Maradona. In der Bombonera sind keine Zuschauer zugelassen, doch in Maradonas Loge sitzt seine Tochter Dalma. Nach Bocas 1:0 legen die Spieler ein Trikot der verstorbenen Legende auf den Rasen und applaudieren Richtung Loge. Dalma bricht in Tränen aus. (Julian Graeber, Sportredaktion)

PUBLIC VIEWING IN MADRID

„Mais qu’est-ce qu’il fait, l’arbitre?“, fragt Marcus Thuram. Was macht der Schiri da in Mailand? Vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, sieben sind es schon zwischen Inter und Donezk. Ein Tor, und das war’s für Borussia Mönchengladbach mit dem Achtelfinale in der Champions League. Die Gladbacher kauern an der Seitenlinie über einem Tablet. Was also macht der Schiri? Pfeift ab. (Stefan Hermanns, Sportredaktion)

HALTUNG ZEIGEN

Ende September im US-Profifußball: Der kalifornische Zweitligist San Diego Loyal geht zu Beginn der zweiten Halbzeit geschlossen vom Platz, nachdem ein Gegenspieler den offen schwulen Fußballer Collin Martin homofeindlich beleidigt hat, und büßt dadurch sogar einen Platz in den Play-Offs ein. Ein starkes Zeichen. (Inga Hofmann, Sportredaktion)

ALLEIN MIT DEM OLYMPIASTADION

Ein sehr guter Freund ist mal wieder in Berlin. Doch die Kneipen sind zu. Sein Vorschlag: Ein Spaziergang zum Stadion. Mit warmer Jacke und kühlem Getränk laufen wir an einem Novemberabend vom Theo über U-Bahnhof Neu-Westend zum Olympischen Platz. Und da liegt es, im leichten Nebel, in völliger Stille, kaum beleuchtet: das Olympiastadion. (Sebastian Schlichting)

DER HAALAND ERSCHEINT

Als der BVB im Januar beim FC Augsburg mit 1:3 in Rückstand geriet, tat sich in den sozialen Netzwerken Erstaunliches. Wo man Zorn erwarten durfte, herrschte Zuversicht. Ein typisches Posting: „Egal. Gleich kommt Erling Haaland rein. Der macht einen Hattrick.“ Haaland kam in der 56. Minute. (Uli Hesse, Kolumnist und 11 Freunde)

DIEGO UND MARADONNA

2019 sah ich den Dokumentarfilm „Diego Maradona“ von Asif Kapadia: Sein fußballerisches Talent interessiert nur am Rande. Detailreicher wird gezeigt, wie er mit seiner Berühmtheit lebt und unter ihr leidet: Reporter begleiteten ihn sogar ins Bad. Ein überraschendes Porträt des „Diego“ hinter dem „Maradona“. Sein Tod, sein verlorener Kampf gegen sich und den Ruhm berühren. (Sabine Wilms, Art Direktorin)

KRAWALL IN SINSHEIM

Weil das Spiel Hoffenheim gegen Bayern mit den Protesten gegen Dietmar Hopp das Jahr in zwei Hälften teilt. Noch am Spieltag fordern Großkopferte der Liga, alle aufsässigen Fans aus den Stadien zu verbannen. Wenig später darf wegen Corona gar keiner mehr zu den Spielen. Auch dem letzten Nörgler wird jetzt bewusst, dass dem Fußball ohne Zuschauer was Entscheidendes fehlt. (Tim Jürgens, Kolumnist und 11 Freunde)

SECHS FRAGEN IN 33 SEKUNDEN

Ein Kollege vom TV schaffte es, Wolfsburgs Kapitänin Pernille Harder nach dem verlorenen Champions-League-Finale ihrer Mannschaft gegen Lyon gleich sechs Mal zu fragen, ob sie in der nächsten Saison denn nun beim FC Chelsea spielen werde. Und das gelang dem Mann – Weltrekord – binnen 33 Sekunden! Doch Harder blieb hart, sie bejahte nicht. (Claus Vetter, Ressortleiter Sport)