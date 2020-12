Auch wenn das Jahr für ihn mit einer Verletzungspause nicht gut endete, so steht Max Kruse mehr als jeder andere Spieler für den... Foto: AFP/ Annegret Hilse

SPIELER/IN DES JAHRES

CHRISTIAN GAWE

Lichtenberg 47

Vermutlich hatte Christian Gawe, Berlins Amateurfußballer der Saison 2017/18, schon bessere Jahre. Und doch ist es immer wieder schön, ihm zuzusehen. Seine Ballsicherheit mit dem linken Fuß, seine Übersicht. Seit 2012 spielt Gawe in Lichtenberg, und ohne ihn wäre der Klub heute wohl kaum ein fast schon etablierter Regionalligist. (Julian Graeber, Sportredaktion)

DIEGO MARADONA

Diverse Vereine

Die Elf der verstorbenen Fußballer ist in diesem Jahr besonders prominent besetzt: mit Ray Clemence im Tor, Nobby Stiles in der Abwehr, Paolo Rossi im Sturm – und natürlich Diego Maradona, der über allen schwebt. Was für ein Kicker! Maradona hat es geschafft, selbst das unerträgliche „Live is Life“ von Opus erträglich zu machen. (Stefan Hermanns, Sportredaktion)

MARA GOMEZ

Atletico Villa San Carlos

Als erste trans Frau in der Profiliga des argentinischen Frauenfußballs feierte Mara Gomez ihr Debüt. Es war ein historischer Moment. Die Stürmerin, die zuvor für AFI Las Malvinas gespielt hatte, schrieb dazu: „So ist der Sport, wie wir ihn alle wollen, er soll für alle sein.“ Starke und wichtige Worte. (Inga Hofmann, Sportredaktion)

NICOLAI MATT

Tennis Borussia

Als Nicolai Matt 2013 zu Tennis Borussia kam, war der Verein erstmals in die sechste Liga abgestiegen. Matt hat mit TeBe in der Berlin- und Oberliga gespielt und genießt bei den Fans höchstes Ansehen. Im Juni ist die Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen. Kapitän: Nicolai Matt, inzwischen 31 Jahre alt. (Sebastian Schlichting, Sportredaktion)

MARCUS RASHFORD

Manchester United

Obwohl Marcus Rashford gerade erst 23 Jahre alt geworden ist, hat er schon einiges gewonnen. Zum Beispiel den englischen Pokal oder die Europa League. Doch besonders stolz dürfte er gewesen sein, als er im Sommer für sein soziales Engagement die Ehrendoktorwürde der Uni Manchester erhielt. (Uli Hesse, Kolumnist und 11 Freunde)

ZLATAN IBRAHIMOVIC

AC MAILAND

Nach wie vor ist Zlatan Ibrahimovic ein Exzentriker mit großer Klappe, aber auch fußballerischer Performance. Mit 39 elektrisiert er, was ihn selbst kein bisschen erstaunt, die jungen Spieler, erweckt den AC aus einer langen Lethargie und führt ihn an die Spitze der Serie A – mit aktuell einem Punkt Vorsprung auf den Stadtrivalen Inter. (Sabine Wilms, Art Direktorin)

MAX KRUSE

1.FC Union

Weil er uns zeigt, dass auch ein moderner Profi ein selbstbestimmtes, freies, unangepasstes Leben führen kann und trotzdem bei jedem Klub in Windeseile zum Leistungsträger wird – und Union jetzt womöglich ins internationale Geschäft führt! (Tim Jürgens, Kolumnist und 11 Freunde)

