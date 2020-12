In seinem ersten Jahr bei Union Berlin gelang Urs Fischer der Aufstieg, an den viele schon nicht mehr geglaubt hatten. Foto: AFP/ Thomas Kienzle

TRAINER/IN DES JAHRES

ABU NJIE

SV Tasmania

Tasmania durfte sich in letzter Zeit (Grüße nach Gelsenkirchen!) über ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit freuen. Die Gegenwart interessierte dabei nie – schade. Denn noch vor neun Jahren dümpelten die Neuköllner in der Landesliga herum, nun beenden sie das Jahr unter Trainer Abu Njie in der Oberliga auf Platz eins. (Julian Graeber, Sportredaktion)

URS FISCHER

1.FC Union

Schlussendlich werden Trainer an Titeln gemessen. Wobei (siehe Lucien Favre) Titel in der Schweiz natürlich nicht zählen. Insofern ist Urs Fischer kein Kandidat für irgendeinen Fifa- oder Uefa-Award. Aber man darf ruhig mal die Frage stellen, was schwieriger ist: mit Bayern das Triple zu holen oder Union schönen Fußball beizubringen? (Stefan Hermanns, Sportredaktion)

IMKE WÜBBENHORST

Sportfreunde Lotte

Im April wurde Imke Wübbenhorst als zweite Frau, die einen Männer-Viertligisten trainiert, von den Sportfreunden Lotte verpflichtet. Super Entscheidung. Dass sie nun für die sportliche Krise des Vereins verantwortlich gemacht wird, ist umso bitterer. Bleibt zu hoffen, dass sie im kommenden Jahr einen passenderen Verein findet. (Inga Hofmann, Sportredaktion)

DRAGAN KOSTIC

Sparta Lichtenberg

Nachdem die Entscheidung wegen des Saisonabbruchs am Grünen Tisch getroffen worden war, fehlten Sparta 0,03 Punkte zum Oberligaaufstieg. Natürlich war Dragan Kostic, dessen Team lange geführt hatte, sauer. Aber dann hat er mit der Mannschaft die Sache abgehakt – und liegt nun mit Sparta auf Platz zwei in der Berlin-Liga. (Sebastian Schlichting)

URS FISCHER

1.FC Union

In seinem ersten Jahr bei Union Berlin gelang Urs Fischer der Aufstieg, an den viele schon nicht mehr geglaubt hatten. In seinem zweiten hielt er einen Klub in der Bundesliga, dem viele das nicht zugetraut hatten. Man darf jetzt schon gespannt sein, was Fischer sich fürs dritte Jahr überlegt hat. (Uli Hesse, Kolumnist und 11 Freunde)

HANSI FLICK

FC Bayern München

Das nennt man wohl Authentizität, wenn der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern sagt, dass es im Leben letztendlich darum geht, sich mit seiner Rolle und Position zu identifizieren. Hansi Flick führte den FC Bayern in nur zehn Monaten zum Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League - er spielt die Rolle seines Lebens. (Sabine Wilms, Art Direktorin)

PETER BOSZ

Bayer Leverkusen

Weil er immer ein Tor mehr als der Gegner erzielen und niemals nur eins weniger fangen will. Weil er bedingungslos an diesem Stil festhält und so auch ohne den begnadeten Kai Havertz die Werkself subtil und unaufgeregt zum Spitzenteam formt. (Tim Jürgens, Kolumnist und 11 Freunde)

JULIAN NAGELSMANN

Rasenballsport Leipzig

Weil er Retorte lebendig macht. Weil er lustige und spannende Dinge sagt, weil er sein Team bis ins Halbfinale der Champions League geführt hat und weil er mit dem Klub aus der zweitschönsten Stadt des Landes der Trainer sein wird, der Bayerns Dauerabo auf den Titel kündigt. Es sei denn, er geht doch vorher nach Dortmund. (Claus Vetter, Ressortleiter Sport)