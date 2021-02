Es war in den Sechzigern bis Achtzigern schon abenteuerlich. Wenn sich deutsche Filmverleiher daran gemacht haben, einen griffigen Titel für internationale Werke zu finden stand dann schon mal die Frage im Raum, was sich die Herren (waren es ja damals zumeist) vor ihrer Titelkonferenz in den Tee geschüttet hatten.

So auch beim Sergio-Leone-Klassiker „Il buono, il brutto, il cattivo“ – international bekannt unter dem abgewandelten Titel „The Good, the Bad and the Ugly“. Deutscher Titel des Italowestern war schließlich „Zwei glorreiche Halunken“. Einen Protagonisten hatte man also unterschlagen.

Was beim Film gehen mag, wäre bei einer Sturmreihe im Eishockey unmöglich. Denn da spielen schließlich immer drei Spieler mit, auch wenn sie nicht alle für die Hauptrolle gut sind und die Akteure im Laufe einer Saison wechseln können. Bei den Eisbären aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) scheint diese Gefahr zur Zeit ausgeschlossen, denn in der besten Reihe der gut in die Saison gekommenen Berliner brillieren drei Profis mit kluger Rollenverteilung – Marcel Noebels, Leo Pföderl und Thomas Reichel. Frei nach Sergio Leone ließe sich: „Der Gute, der Schnelle und der Junge“ titeln.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können]

Das Berliner Trio harmoniert blendend und ist in jedem Fall die stärkste Sturmreihe der Liga, die sich ausschließlich aus deutschen Nationalspielern zusammensetzt. Für Marcel Noebels ist das gute Zusammenspiel auf dem Eis auch ein Resultat der guten Kommunikation abseits davon. „Wir verstehen uns super und haben viel Spaß“, sagt er. „Auf dem Eis können wir gemeinsam unsere offensiven Qualitäten zeigen. Wir sind aber auch alle drei sehr gut befreundet und unternehmen so gut wie täglich auch etwas zusammen, sind eben gute Freunde.“

Statistiken sagen ja im Eishockey nicht alles, ein Blick auf blanke Scorerpunkte schon gar nicht. Es ist ja durchaus erheblich gegen welchen Gegner ein Spieler in welcher Spielsituation getroffen hat. So ist ein Überzahltor gegen den Tabellenletzten einfacher erzielt als ein Unterzahltor gegen den Tabellenführer – wobei auch das ist natürlich erfasst in Zeiten, in denen quasi jede Bewegung auf dem Eis und jede gespielte Sekunde eines Spielers erfasst wird.

Drei Spieler, die in verschiedenen Karrierephasen zusammenfinden

Im Falle von Noebels, Pföderl und Reichel aber lässt sich nach 13 Spieltagen mit Blick auf die gesammelten Scorerpunkte schon erahnen, wie die Rollenverteilung ist. Noebels ist mit 17 Punkten der Topscorer und Toptorvorbereiter, 14 seiner Punkte gehen auf Assists zurück. Bei Pföderl, dem Vollstrecker, verhält es sich genau anders herum: Von seinen 13 Punkten gehen zehn auf Tore zurück. Und beim jungen Reichel (drei Tore, fünf Vorlagen) hält das die Waage. Marcel Noebels sagt dazu: „Wir haben mit Leo eben einen Mitspieler, der weiß, wo das Tor steht. Dem musst du zum Schießen nur die Scheibe geben. Lukas und ich sind dafür spielerisch mehr aktiv.“

Es sind drei Spieler, die sich in verschiedenen Phasen ihrer Karriere zusammengefunden haben. Der Niederrheiner Noebels ist mit 28 Jahren längst zum routinierten Anführer der Mannschaft gereift, der krachige Tölzer Bursch Pföderl, zwar nur ein Jahr jünger als Noebels, spielt sich in Berlin in diesem Jahr in die Form seines Lebens. Teenager Reichel ist dagegen ein junger Spieler, der eine große Zukunft vor sich haben könnte – bestenfalls in der National Hockey League (NHL), dort haben sich die Chicago Blackhawks die Rechte an dem gebürtigen Franken gesichert. Allerdings verlief bei ihm der Weg auf dem Eis nicht immer steil nach oben, von der Wucht und Entschlossenheit seines Generationsgenossen Tim Stützle – in der NHL schon jetzt bei den Ottawa Senators ein Star – ist er ein Stück weit entfernt.

Reichel und Pföderl eint, dass sie ihre Karrieren ausschließlich in Deutschland verbracht haben, was für deutsche Talente lange nicht mehr so selbstverständlich war. Marcel Noebels hat von 2010 bis 2014 in Nordamerika versucht, der NHL näher zu kommen, es aber nicht geschafft. Trotzdem haben ihn die Jahre in den USA geprägt. Er sagt: „Ich glaube aber nicht, dass es mich jetzt besser oder schlechter macht.“ Er habe allerdings viel in Nordamerika gelernt und versuche auch, „Lukas da viel mit auf den Weg zu geben“.

Eisbären-Trainer Serge Aubin schenkt dem deutschen Trio viel Vertrauen und schickt es etwa im Powerplay zuverlässig zuerst mit aufs Eis. Zumal sie flexibel sind, alle zum Bully antreten können, wobei das Pföderl am Besten kann von den Dreien. „Jeder von uns kann Center oder Außen spielen“, sagt Leo Pföderl. „Wir sind flexibel, unsere Variabilität ist unsere Stärke.“

Trainer Serge Aubin setzt vor allem auf das Leistungsprinzip

Eisbären-Trainer Serge Aubin schenkt dem deutschen Trio viel Vertrauen und schickt es etwa im Powerplay zuverlässig zuerst mit aufs Eis. Oft wird nordamerikanischen Trainern in der DEL nachgesagt, dass sie zuerst auf ihre Landsleute setzten – aber der Kanadier Aubin setzt wohl vor allem auf das Leistungsprinzip. Nun sind die Drei aber noch eine Ausnahme in der Liga, in der in den vorderen Sturmreihen die ausländischen Profis dominieren. Aubin sagt: „In erster Linie sind sie sehr intelligente Spieler. Sie unterstützen den Spieler, der die Scheibe führt, hervorragend. Ihr Erfolgsrezept ist, dass sie ihr Spiel von unserer defensiven Zone bis zur gegnerischen blauen Linie ziemlich einfach halten. Und sobald sie in der Angriffszone sind, geben wir ihnen natürlich ein wenig Freiheit. Sie sind begabte Spieler, wir sind darauf angewiesen, dass sie so weitermachen.“

Eisbären-Trainer Serge Aubin setzt großes Vertrauen in die drei Talente und schickt sie etwa im Powerplay zuverlässig zuerst mit... Foto: imago images/Zink

In diesem Zusammenhang hält es Marcel Noebels übrigens nicht für nur günstig, dass seit Wochen erfahrene Profis in der Liga von den Klubs nachverpflichtet werden. „Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir viele junge Spieler haben und die auch zum Einsatz kommen“, sagt er. Wichtig sei, dass die „Nationalmannschaft davon profitieren kann“, findet der olympische Silbermedaillengewinner von Pyeongchang. Leo Pföderl gehörte 2018 auch zum Aufgebot, kam allerdings wenig zum Einsatz. Lukas Reichel hat das Turnier noch am Fernseher verfolgt, sollte kommendes Jahr in Peking die Winterspiele stattfinden, könnte er diesmal auch eine Rolle auf dem Eis spielen.

Aber von Eishockey in Peking lässt sich ja in diesen trüben Zeiten auch nur träumen – am Mittwoch kämpften sich die Eisbären im Bus nach Krefeld auch noch durch das Schneechaos und waren sehr lange unterwegs. Bis zum Donnerstag sollten die Beine wieder fit sein, dann ist das Auswärtsspiel in Krefeld (19.30 Uhr, live auf Magentasport) und am Freitag geht es weiter nach Iserlohn

Auch wenn die Berliner daheim in dieser Saison bisher alles gewonnen haben, auswärts sind sie gern gesehene Gäste. „Das ist eine Herausforderung für uns, zwei Mal innerhalb von 24 Stunden zu spielen“, sagt Trainer Aubin.

Mehr zum Thema Eisbären-Trainer Serge Aubin in Berlin Planspiele in Zeiten der Krise

Und bei dieser „Herausforderung“ wird es natürlich auch auf Noebels, Pfoederl und Reichel ankommen. Alles andere wäre ungerecht, obwohl der Titel „zwei glorreiche Topscorer“ auch seinen Charme hätte.