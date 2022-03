Ach, es hätte so schön sein können, bei Hertha BSC. Der erste Sieg des Jahres, der Sprung raus aus der direkten Abstiegszone, ein Plan (neuer Trainer), der tatsächlich zu funktionieren scheint – und in der Folge endlich ein bisschen Ruhe für den zuletzt multipel geplagten Berliner Fußball-Bundesligisten.

Die Ruhe hielt etwas mehr als zwölf Stunden. Dann trat Lars Windhorst, der Großinvestor des Klubs, bei „Bild live“ auf. Anfangs, als es um den 3:0-Sieg der Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim ging, gab sich der 45 Jahre alte Unternehmer noch konziliant und entspannt.

Das Spiel habe er in London am Bildschirm verfolgt, erzählte er, und es habe schöne Erinnerungen in ihm geweckt. Erinnerungen an einen Aufenthalt in der Karibik. Da nämlich war er in den Tagen vor Weihnachten, als Hertha zuletzt ein Fußballspiel gewonnen hat.

Tags darauf aber war Windhorst schon nicht mehr nach Bacardi-Feeling zumute. Im ohnehin belasteten Verhältnis zwischen ihm und der Vereinsführung von Hertha BSC droht eine neue Eiszeit. Windhorst zündete am Sonntag die nächste Stufe. Unverhohlen wie nie zuvor hat er die Machtfrage gestellt. Werner Gegenbauer, Herthas Vereinspräsident, muss weg! Das war der Kern seiner Aussagen.

„Für mich ist klar, dass ich als Person mit Herrn Gegenbauer nicht mehr zusammenarbeiten kann und werde“, sagte Windhorst, der seit Juni 2019 für 374 Millionen Euro 64,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC KGaA erworben hat. In einem ersten Schritt trete er von seinem Amt im Beirat des Klubs zurück.

Windhorst fragt: Wo ist das Geld geblieben?

Windhorst sieht in Gegenbauer, 71, schon länger den größten Hemmschuh für die Entwicklung des Klubs, die er sich vorstellt. „Es ist extrem bedauerlich, dass wir in der Lage sind, in der wir sind“, sagte er. Trotz seiner Investitionen ist Hertha in den vergangenen knapp drei Jahren nicht entscheidend vorangekommen. Die Mannschaft steckt auch in diesem Jahr wieder im Abstiegskampf.

Laut Fredi Bobic, der im Juni des vergangenen Jahres als Sportgeschäftsführer bei Hertha angefangen hat, ist das von Windhorst investierte Kapital inzwischen weitgehend ausgegeben. Oder, wie er sich ausgedrückt hat: „Das Geld ist weg.“ Windhorst berichtete, seine Unternehmensgruppe Tennor habe Herthas Finanzgeschäftsführung daher vor kurzem schriftlich eine ganze Reihe von Fragen gestellt, die allerdings noch nicht beantwortet worden seien. „Ich würde es selber gerne verstehen“, sagte er über den Verbleib seines Geldes. Für den Fall eines Abstiegs sieht er auf Hertha sogar eine existenzbedrohliche Situation zukommen.

Der Unmut des Investors, so wird gemunkelt, richtet sich zunehmend auch gegen Ingo Schiller, der seit mehr als 20 Jahren Herthas Finanzgeschäftsführer ist und die Verbindung zu Windhorst erst hergestellt hat. Hauptgegner ist und bleibt aber Präsident Gegenbauer.

„Hertha ist das persönliche Spielzeug von Gegenbauer“

Herthas Präsident hat sich in der Vergangenheit immer wieder auf die im deutschen Profifußball geltende 50+1-Regelung berufen. Nach der liegt die Entscheidungsgewalt in letzter Instanz immer beim Verein und nie bei einem Investor. Gegenbauer hat das einmal so ausgedrückt, dass Windhorst nur über Hertha sprechen könne, aber nicht für Hertha.

Windhorst erneuerte seinen Vorwurf, dass es dem Präsidenten vornehmlich um Machterhalt gehe. Hertha BSC sei ein persönliches Spielzeug für Gegenbauer. „Da gibt es Seilschaften und Klüngeleien“, sagte er. „Es ist höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder umreißen. Den Neustart brauchen wir auch an der Spitze.“

Das Vertrauensverhältnis sei aufgrund einer ganzen Reihe von Vorfällen zerstört, erklärte Windhorst. Solange Gegenbauer im Amt sei, werde er daher auch kein neues Kapital für Hertha zur Verfügung stellen. Sollten allerdings „gute Leute in der Vereinsspitze“ gewählt werden, könne er sich weitere Investitionen durchaus vorstellen.

Werner Gegenbauer ist seit 2008 Präsident des Fußball-Bundesligisten. Zuletzt wurde er im Herbst 2020 wiedergewählt, allerdings mit lediglich 54 Prozent der Stimmen. Die nächste Mitgliederversammlung Herthas findet im Mai statt. Präsidiumswahlen stehen dann nicht an, es kann jedoch jederzeit ein Antrag auf Abwahl des Präsidenten gestellt werden. Zuletzt scheiterte ein solcher im Frühjahr des vergangenen Jahres.

Windhorst forderte die Mitglieder mit Blick auf die Mitgliederversammlung auf, sich Gedanken zu machen. Er selbst habe weder Lust noch Zeit, für das Amt zu kandieren, habe auch keinen Kandidaten, den er ins Rennen schicken werde.

Der Machtkampf zwischen der gewählten Vereinsführung und dem Investor hat sich in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich verschärft. Vor anderthalb Wochen hatte Windhorsts Sprecher Andreas Fritzenkötter angedeutet, dass bei der Mitgliederversammlung „sicher etwas passieren“ müsse. Der Deutung, dass der Investor damit die Machtfrage gestellt hatte, hat das Unternehmen in einem Schreiben an das Präsidium von Hertha BSC noch entschieden widersprochen.

Diese Haltung aber ist am Sonntagmorgen durch den Auftritt und die Aussagen von Windhorst bei „Bild live“ endgültig ad absurdum geführt worden. Ebenso die Hoffnung, dass sich die beiden Streitparteien in der sportlich komplizierten Situation für den Klub in Zurückhaltung üben. Erst unter der Woche hatte Windhorst dem Verein nach Informationen des Tagesspiegels zugesagt, dass er sich bis zum Saisonende nicht mehr negativ äußern werde.