Gerade erst ist Lars Windhorst bei Hertha BSC groß eingestiegen, jetzt plant er offenbar schon das nächste ganz große Ding. Wie das „Manager Magazin“ berichtet, will er den Berliner Fußball-Bundesligisten mittelfristig an die Börse bringen. So will es ein Insider aus dem direkten Umfeld des Investors erfahren haben. Demnach soll Windhorst auch drei andere Konkurrenten um 100 Millionen Euro überboten haben, die an Hertha interessiert waren. Der Verein wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Bericht äußern. Es handele sich um reine Spekulationen, hieß es.

Bekannt ist, dass Windhorst auf eine Wertsteigerung von Hertha BSC hofft. Er möchte die Berliner zu einem echten "Big City Club" nach Madrider oder Londoner Vorbild machen, wie er sagte. „Eine extreme Wertsteigerung in den kommenden drei bis fünf Jahren wäre allerdings wohl nur bei einem Börsengang zu erreichen – und dann auch nur, wenn sich die Hertha mehrere Jahre in Folge für die Europa League oder die besonders lukrative Champions League qualifizieren würde“, mutmaßt das „Manager Magazin“. Bisher ist in Deutschland lediglich Borussia Dortmund an der Börse notiert, Ende Juli will mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching der zweite deutsche Klub folgen.

Insgesamt will Windhorst mit seiner Beteiligungsgesellschaft Tennor in den nächsten Jahren 225 Millionen Euro in den Berliner Verein pumpen und dafür am Ende 49,9 Prozent an der Profiabteilung halten. Die erste Tranche in Höhe von 125 Millionen hat er bereits überwiesen, dafür hält er nun 37,5 Prozent und bekommt zwei Sitze im Aufsichtsrat der Hertha BSC Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Außerdem vermuten Insider im Umfeld von Hertha, dass Windhorst auch sein Image verbessern will. Er galt einst als Wunderkind, musste dann aber mehrere Pleiten hinnehmen. (Tsp)