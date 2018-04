In den vergangenen Tagen und Wochen hätte man den Eindruck gewinnen können, dass Hertha BSC endgültig dem Jugendwahn verfallen sei. Trainer Pal Dardai hat schon angekündigt, dass er noch in dieser Saison einige seiner jungen Talente in der Bundesliga einsetzen werde, wenn für die Mannschaft weder nach oben noch nach unten gravierende Ausschläge möglich sind. Am Mittwoch dann verkündete der Berliner Fußball-Bundesligist, dass der 18 Jahre alte Dennis Jastrzembski aus der eigenen U 19 zur neuen Saison einen Profivertrag unterschrieben habe. Da fällt die Nachricht, die Hertha am Donnerstag verbreitet hat, schon ein wenig aus der Reihe. Torhüter Rune Jarstein hat seinen Vertrag, der noch bis zum Ende der Saison 2018/19 lief, vorzeitig verlängert. Der Norweger ist 33 Jahre alt.

"Rune ist ein fantastischer Rückhalt der Mannschaft und beweist das seit Jahren auf konstant hohem Niveau", ließ sich Herthas Manager Michael Preetz in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Er hat immer noch großen Ehrgeiz und möchte sich stetig verbessern. Von dieser Einstellung können auch junge Spieler viel lernen. Deshalb sind wir froh, ihn auch in Zukunft bei uns zwischen den Pfosten stehen zu haben."

Jarstein spielte 33 Mal zu null

Jarstein, Torhüter der norwegischen Nationalmannschaft, steht seit Januar 2014 unter Vertrag, musste aber lange warten, bis er bei den Berlinern seine Chance bekam. Im Sommer 2015 wollte er den Klub schon wieder verlassen. Der neue Torwarttrainer Zsolt Petry aber legte sein Veto ein. Jarstein blieb und rückte im September 2015 für den verletzten Thomas Kraft ins Tor. Seitdem ist er Stammspieler. Jarstein ist nicht nur auf der Linie stark, er zeichnet sich auch durch seine Strafraumbeherrschung aus und gilt als fußballerisch besser als sein Vorgänger Kraft. Inzwischen hat der Norweger 91 Bundesligaspiele für Hertha bestritten - und ist dabei 33 Mal ohne Gegentor geblieben. (Tsp)