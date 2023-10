Der Schwung des Neuen Das Debüt von Julian Nagelsmann gelingt

Am Spielfeldrand spulte Julian Nagelsmann sein Repertoire an Gesten ab. Es gab den jubelnden Julian, den mit den Armen rudernden Nagelsmann und den frustriert fuchtelnden Neu-Bundestrainer. Das Spiel gegen die Mexikaner war ein Spiegelbild der wilden Performance des Regisseurs am Rande, der vom Nationalmannschafts-Trip in die USA mit Erkenntnissen, aber auch mit Fragezeichen in die Heimat zurückreist.

Das Debüt des neuen und jüngsten Fußballbundestrainers aller Zeiten ist von den Ergebnissen her geglückt - auch gemessen an dem, was unter Vorgänger Hansi Flick vorher passiert ist. Dem starken 3:1 gegen die USA folgte ein wackliges 2:2 Mexiko. Es hätte schlimmer kommen können für die Nationalmannschaft, der Nagelsmann in Windeseile wieder Leben eingehaucht hat. In der Abwehr war es zwar gruselig, vorne lief es dafür gut und mit Ilkay Gündogan ist der richtige Kapitän für die EM gefunden.

Nagelsmann hatte nach dem Erfolg gegen die USA von der „nötigen Gier“ gesprochen, die sein Team gezeigt habe. Und tatsächlich wirkte die Auswahl auf dem kurzen Trip in die Staaten lebendiger als unter Flick, auch wenn die Personaldiskussionen in die nächsten Runden gehen. Sicher lag Nagelsmann mit seinem Mut, Menschen wie den reifen Mats Hummels (wurde gegen Mexiko geschont) oder der spielenden Stimmungskanone Thomas Müller (Achtung, der ist kein Podolski) ins Team zu holen, nicht ganz falsch. Wenn so etwas schiefgeht, ist der Kredit des Neuen schnell aufgebraucht. Aber der Bundestrainer wirkt nicht wie jemand, dem irgendwas komplett daneben gehen könnte.

Natürlich lässt sich relativieren, was in den Football-Arenen von Hartford und Philadelphia passiert ist. Mexiko etwa hat im September Unentschieden gegen Australien und Usbekistan hingeschludert. Aber gegen die Mexikaner muss man ja erst mal bestehen und die deutsche Nationalmannschaftsmisere begann gefühlt 2018 bei der WM in Russland mit einer Vorrundenniederlage gegen Mexiko.

Nagelsmann hat das Warmlaufen als Bundestrainer gut überstanden. Er bringt Schwung in den angestaubten DFB-Laden, strahlt dieses Selbstbewusstsein aus, das es braucht, um mit dem Team etwas zu werden. So wie er sich gibt, wird vielleicht auch ein Rückschlag auf dem Weg zur Europameisterschaft zu verdauen sein. Er ist überzeugt von sich und der Sache und das kann nur gut sein für diese Nationalmannschaft.

Der Anfang war ansprechend. Julian Nagelsmann wird alles dafür tun, neue Versprechen mit seinem wieder gierigen Nationalteam einzulösen.