Wo ist der Lokführer? Eintracht-Fans steigen um



Die Anhänger von Eintracht Frankfurt reisten unter anderem mit zwei Sonderzügen der Bahn an. Der Zug mit den aus polizeilicher Sicht "relevanten" Fans verspätete sich um eine Stunde, da in Kassel kein Lokführer zur Stelle war, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. 100 Fans aus diesem Zug waren deshalb in Kassel spontan in einen ICE nach Berlin gestiegen. Diese erreichten Südkreuz ohne passende Fahrkarte aber auch ohne Zwischenfälle am Mittag. Die verbliebenen 700 Fans werden um 13.50 Uhr am Bahnhof Zoo von Hundertschaften der Bundespolizei erwartet.