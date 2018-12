Drei Tage nach dem Pokalaus in Lüneburg ist den BR Volleys in der Volleyball-Bundesliga im achten Spiel der fünfte Sieg gelungen. Im Derby bei den Netzhoppers KW-Bestensee setzte sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Samstagabend mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) durch. Vor 489 Zuschauern in der Landkost-Arena war der Amerikaner Benjamin Patch mit 16 Punkten der beste Angreifer der Berliner. (Tsp)