Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist beim Spiel seines FC Chelsea bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League offenbar mehrfach von Spurs-Fans rassistisch beleidigt worden. Schiedsrichter Anthony Taylor wurde über die Vorfälle informiert und veranlasste den FIFA-Vorgaben entsprechend drei Durchsagen des Stadionsprechers. Bei weiteren Vergehen hätte es sogar zu einem Spielabbruch kommen können.

Rüdiger zeigte sich erschüttert über die rassistischen Anfeindungen. „Es ist eine Schande, dass es 2019 immer noch Rassismus gibt. Wann hört dieser Unsinn auf?“, schrieb der 26 Jahre alte Abwehrspieler am Montag auf seinem Twitter-Kanal. Er hofft bei der Ermittlung der Rufer auf die Videoaufzeichnungen: „In so einem modernen Stadion mit Dutzenden von TV- und Sicherheitskameras muss es möglich sein, die Täter zu finden und sie danach zu bestrafen.“

Chelseas Kapitän Cesar Azpilicueta sagte: „Tony ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass er rassistische Gesänge gehört habe. Ich habe das dann dem Schiedsrichter berichtet. Wir sind sehr beunruhigt. Wir müssen alle zusammen dafür sorgen, dass das aufhört.“

Die Spurs teilten am Abend mit, dass sie eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet hätten. „Jede Form von Rassismus ist absolut inakzeptabel und wird in unserem Stadion nicht toleriert“, hieß es in einer Stellungnahme auf der Vereins-Homepage. Der Klub nehme die Vorkommnisse „extrem ernst“, werde die strengstmöglichen Maßnahmen ergreifen und auch Stadionverbote aussprechen. Der neue Spurs-Trainer Jose Mourinho zeigte sich bei Sky Sports „enttäuscht“ über die Vorfälle.

Mehr zum Thema Siebtligist verlässt den Rasen Abbruch nach Rassismusvorwürfen im FA-Cup

Tottenhams Heung-Min Son (62.) sah nach einer Tätlichkeit gegen Rüdiger die Rote Karte. Anschließend begannen die Beleidigungen. Chelsea gewann das Londoner Fußball-Derby durch Tore des Brasilianers Willian (12./45.+4/Foulelfmeter) mit 2:0 (2:0). Zuletzt war es auch im englischen FA-Cup nach einem rassistischen Vorfall zu einem Spielabbruch gekommen. (Tsp/dpa)