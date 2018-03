Der Tiefpunkt

24.7.1999, Confed-Cup in Guadalajara:

Brasilien – Deutschland 4:0

Noch eine Goodwill-Tour, diesmal nach Mexiko. Erich Ribbeck bekommt als Nachfolger des zurückgetretenen Berti Vogts zwar nicht den Titel eines Bundestrainers, aber den Auftrag, beim Confed-Cup gutes Wetter zu machen für die bevorstehende Abstimmung über die Vergabe der WM 2006. Die Bundesliga mag sich an dieser Mission nur bedingt beteiligen. Zwei Spieler pro Klub werden abgestellt – auf diese Weise wurden Nationalmannshaften zuletzt zu kaiserlichen Zeiten aufgestellt. Herthas Stürmer Michael Preetz zählt neben Mehmet Scholl und Lothar Matthäus noch zu den prominentesten Teilnehmern der Reisegruppe Mexiko. Torhüter Jens Lehmann sagt: „Entweder wir holen uns Lorbeeren, oder wir blamieren uns.“ Fall eins tritt nicht ein, Fall zwei dafür in voller Härte.

Die Brasilianer mühen sich nicht sonderlich und dominieren dennoch nach Belieben. Mit Glück halten die Deutschen bis zur Pause ein 0:0, aber nach Zé Robertos Führungstor nimmt das Desaster seinen Lauf. Ronaldinho und zweimal Alex erzielen die weiteren Tore, und zwischendurch kommt es auch zum Länderspiel-Debüt der Zweitligaspieler Ronald Maul (Bielefeld) und Heike Gerber (Nürnberg), die Ribbeck beide zuvor öfter mal miteinander verwechselt hat. Am Ende bekommt Deutschland die WM und Ribbeck wandert nach Teneriffa aus.

Die Tragik des Titans

30.6. 2002, WM-Finale in Yokohama:

Deutschland – Brasilien 0:2

Wie es die Deutschen bei der WM in Fernost ins Finale schaffen, ist bis heute nicht ganz klar. Es ist auf jedenfalls reichlich Glück im Spiel, ein bisschen Michael Ballack und ganz viel Oliver Kahn. Der Torhüter bleibt in fünf von sechs Spielen vor dem Finale ohne Gegentor, er erwirbt sich dabei den Ehrennamen „Titan“ und wird zum besten Spieler des Turniers gewählt. Es ist – nach dem 0:1 der DDR 1974 – das erste WM-Spiel einer deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien und das beste überhaupt der Deutschen in den vier Wochen von Japan und Südkorea. Und das ohne Michael Ballack, den überragenden Antreiber, der nach seiner zweien Gelben Karte im Halbfinale gegen Südkorea gesperrt ist.

13:3 Ecken und 56:44 Prozent Ballbesitz weist die Statistik am Ende zugunsten der Deutschen aus. Oliver Neuville hat Pech, dass sein Schuss an den Pfosten prallt. Dann aber kommt die 67. Minute und mit ihr Rivaldos Schuss, weder besonders hart noch platziert. Kahn lässt ihn trotzdem abprallen, vor die Füße von Ronaldo, der zum vorentscheidenden 1:0 trifft und später auch das zweite Tor erzielt. Nach dem Spiel bleibt Kahn minutenlang auf dem Rasen sitzen, den Rücken an den Pfosten gelehnt. In Yokohama wird der Titan wieder zum Mensch.

Fast vergessen: Bei der WM 1974 unterliegt die DDR nur knapp gegen Brasilien. Hier der ballführende DDR-Linksaußen Martin Hoffmann... Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb

Fehler beim Mauerbau

26.6.1974, WM-Zwischenrunde in Hannover:

Brasilien – DDR 1:0

Die Länderspiele der DDR-Nationalmannschaft fehlen in der Statistik des DFB. Sie sah sich selbst auch nicht als deutsche Nationalmannschaft, sondern als Auswahl des DFV der DDR. Aber dieses 0:1 bei der Weltmeisterschaft 1974 auf dem Rasen des Klassenfeindes darf schon mal wegen seiner kuriosen Entstehungsgeschichte nicht der Vergessenheit anheimfallen. Die DDR ist in Hannover keinesfalls die schlechtere Mannschaft. Den Brasilianern fällt nichts ein, bis sie dann nach einer Stunde einen Freistoß bekommen, exakt an der gekreideten Rundung vor dem Strafraum. Rivelino legt sich den Ball zurecht und sein Kollege Valdomiro gesellt sich zu den neun Meter entfernten Gegenspielern, sehr interessiert daran zu beobachten, was Ostdeutsche nun mal besonders können, nämlich eine Mauer bauen.

Wo er schon ist da war, bleibt er gleich stehen inmitten der neuen Freubde, geht aber in dem Moment zu Boden, als Rivelino gegen den Ball tritt. Durch die sich unversehens auftuende Lücke in der Mauer fliegt der Ball in die linke Ecke, unhaltbar für verblüfften DDR-Torhüter Jürgen Croy. Roberto Rivelino nimmt vorweg, was 15 Jahre später an der Bornholmer Brücke geschieht. Brasilien gewinnt 1:0 und die DDR muss sich vorhalten lassen, was ihr noch niemand vorgehalten hat: dass sie beim Mauerbau versagt hatte.