Pfiffe bei deutschem Ballbesitz Füllkrug trifft kurz nach der Pause zum 2:2

61. Minute: Deutschland ist nach dem Ausgleichstreffer wieder besser im Spiel und versucht, in der Offensive Akzente zu setzen. Gewinnt die Türkei aber den Ball, geht es umgehend nach vorne und dann ist die Restverteidigung der deutschen Elf oftmals dünn besetzt.

52. Minute: Die Türkei zeigt sich unbeeindruckt und spielt mutig nach vorne. Der eingewechselte Salih Özcan trifft den rechten Pfosten, da wäre Trapp machtlos gewesen.

49. Minute: Niclas Füllkrug gibt die richtige Antwort nach der Pause und trifft zum 2:2. Die Vorlage kam vom starken Florian Wirtz, der mit einem Dribbling das Mittelfeld überbrückt und dann im richtigen Moment Füllkrug links im Strafraum in Szene setzt.

21.51 Uhr: Weiter geht’s.

Halbzeit: Nachdem Deutschland den besseren Start erwischt hatte und früh in Führung gegangen war, war es in der Folge das spielbestimmende und deutlich gefährlichere Team. Mitte der ersten Halbzeit ließ die Mannschaft von Trainer Nagelsmann dann aber nach und wurde dafür schnell bestraft – und zwar zweimal. Bei beiden Gegentoren sah die deutsche Defensive nicht gut aus.

Kenan Yildiz schockte die DFB-Elf kurz vor der Halbzeitpause und traf zum 2:1 für die Türkei. © REUTERS/Fabrizio Bensch

45. Minute: 2:1 für die Türkei und das Olympiastadion bebt. Kurz vor der Halbzeit schockt die Türkei das deutsche Team zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Kenan Yildiz trifft mit voller Wucht in den rechten Winkel.

38. Minute: Die Türkei gleicht aus zum 1:1. Mit einem langen Ball hat der türkische Innenverteidiger Abdülkerim Bardakci die deutsche Abwehr ausgehebelt. Der schnelle Ferdi Kadioglu nimmt den Ball links im Strafraum sehenswert herunter und bringt den Ball im linken oberen Eck unter.

31. Minute: Da ist die erste Chance für die Türkei nach einer halben Stunde. Nachdem etwas Unübersichtlichkeit im deutschen Strafraum geherrscht hatte, kommt Yusuf Yazici an den Ball und schließt aus fünf Metern ab. Die deutsche Abwehr kann gerade noch so zur Ecke klären, die anschließend nichts einbringt.

25. Minute: Deutschland ist hier das klar bessere Team. Während die Türkei es meist mit langen Bällen versucht, die nur selten vorne beim eigenen Spieler ankommen, hat das Spiel nach vorne bei der DFB-Elf eine klare Idee. Mit viel Tempo und Passgenauigkeit werden die Lücken, die das türkische Team vor allem auf den Außenbahnen offenbart, bespielt. Einzig die Chancenverwertung lässt noch etwas zu wünschen übrig.

16. Minute: Joshua Kimmich schickt Sané mit einem Traumpass aus der eigenen Hälfte in den Lauf am gegnerischen Sechzehner. Dieser verzieht dann knapp. Für solch einen Pass wurde wohl das Wort Packing erfunden.

13. Minute: In den ersten Minuten fällt vor allem Deutschlands Leroy Sané auf der rechten Angriffsseite auf. Der Spieler vom FC Bayern geht mehrfach ins Dribbling und gewinnt einen Großteil seiner Eins-gegen-Eins-Duelle.

Kai Havertz trifft auch, wenn er hinten spielt. Der Spieler vom FC Arsenal bringt Deutschland in Führung. © AFP/TOBIAS SCHWARZ

5. Minute: Deutschland geht blitzschnell in Führung und natürlich war es Kai Havertz, der neue Linksverteidiger. Nach starker Vorarbeit von Leroy Sané braucht Havertz in der Mitte nur noch einschieben. Das war ein deutlicher Stimmungsdämpfer für die türkischen Fans. Die Menschen, die es mit der DFB-Elf halten, skandieren „Auswärtssieg“.

3. Minute: Wer hat hier nochmal das Heimspiel? Zwar sind auch einige deutsche Fahnen zu sehen, die Geräuschkulisse bestimmen aber eindeutig die türkischen Fans, die die DFB-Elf im Ballbesitz regelmäßig auspfeifen.

20.45 Uhr: Deutschland stößt an, das Spiel läuft.

20.35 Uhr: Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff. Zeit, einen Blick auf vergangene Duelle zu werfen. Zuletzt spielten Deutschland und die Türkei am 7. Oktober 2020 gegeneinander, das höchst abwechslungsreiche Spiel endete 3:3. Neun Jahre zuvor, ebenfalls am 7. Oktober, gewann Deutschland auswärts mit 3:1 im Rückspiel der EM-Qualifikation. Im Hinspiel ein Jahr zuvor hatte sich das deutsche Team ebenfalls durchsetzen können. Beim 3:0 vor heimischer Kulisse trafen damals Mesut Özil und Miroslav Klose zweimal.

20.30 Uhr: Der Türkei fehlen Hakan Calhanoglu (Atemwegserkrankung) und der angeschlagene Cengiz Ünder, sodass Trainer Montella ordentlich rotiert. Nachdem der Türkei bereits die Qualifikation für die EM gelungen ist, ist Belastungssteuerung angesagt. Aus der Startelf vom letzten Spiel verbleiben lediglich Innenverteidiger Bardakci, Außenverteidiger Kadioglu und Yüksek auf der Sechs.

20.20 Uhr: Gegen die Türkei ist es gleichzeitig das Heimdebüt für Bundestrainer Nagelsmann. Im Olympiastadion wird ihm und dem deutschen Team allerdings kein sehr freundlicher Empfang bereitet. Die Tribünen sind zwar noch nicht voll, derzeit aber scheinbar mit mehr türkischen Fans gefüllt. Als das deutsche Team den Rasen vor wenigen Minuten betrat, gab es lautstarke Buhrufe und Pfiffe von den Rängen.

Im Olympiastadion sind mehrheitlich türkische Fans. © REUTERS/Fabrizio Bensch

20.15 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Test gegen die Türkei auf Kevin Trapp im Tor und überraschend auf Kai Havertz als linker Verteidiger. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob der 24-Jährige vom FC Arsenal diesen Platz in der Viererkette übernimmt. In der Abwehr beginnen zudem Antonio Rüdiger, Jonathan Tah sowie Benjamin Henrichs auf rechts beginnen. Der Frankfurter Trapp ersetzt Stammtorhüter Marc-André ter Stegen, der wegen Rückenproblemen für die beiden Spielen gegen die Türkei und am Dienstag in Wien gegen Österreich abgesagt hat.

In der Mittelfeldzentrale spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich, davor Florian Wirtz und Julian Brandt. Als Stürmer laufen Niclas Füllkrug und Leory Sané auf.

Die deutsche Startelf: Trapp - Henrichs, Tah, Rüdiger, Havertz - Kimmich, Gündogan - Wirtz, Brandt - Sané, Füllkrug