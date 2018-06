Apropos Schiri: Ein Deutscher muss noch länger warten

Die WM wird für den deutschen Schiedsrichter Felix Brych zur Geduldsprobe. Der Münchner kommt auch in den Partien am sechsten Turniertag nicht zum Einsatz, wie am Sonntag bekannt wurde. Den zweiten Auftritt von Gastgeber Russland gegen Ägypten pfeift am Dienstag (20 Uhr) Enrique Caceres aus Paraguay. Das Duell von Polen mit Senegal (17 Uhr) wird von Nawaf Shukralla aus Bahrain geleitet. Der Slowene Damir Skomina ist beim Spiel Kolumbien gegen Japan (14 Uhr) eingeteilt.



Brych ist in Russland bei seiner zweiten WM dabei, in Brasilien leitete der inzwischen 42-Jährige zwei Vorrundenspiele. Sein Assistent Mark Borsch war bereits zweimal im Video-Assistententeam von Felix Zwayer aktiv. (dpa)