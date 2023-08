Deutschland gegen Südkorea im Ticker Mit dieser Elf startet das DFB-Team ins letzte WM-Gruppenspiel

11.45 Uhr. Mit Alexandra Popp und Lea Schüller in der Startelf hat sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für eine etwas offensivere Variante entschieden. Was die Idee dahinter ist, hat sie kurz vor Anpfiff erklärt.

Wir wollen besser in die Räume kommen, früher flanken und die Präsenz nutzen. Wir müssen gegen einen kompakt verteidigenden Gegner die Balance finden zwischen schnellen Ballstafetten, Spielruhe und dem nötigen Mut, Torgefahr zu entwickeln. Martina Voss-Tecklenburg

11.37 Uhr. Die deutsche Nationalspielerin Svenja Huth wurde im Vorfeld gefragt, wie sie das vorgezogene K.o.-Spiel gegen Südkorea angehen wird und sprach unter anderem von großer Vorfreude und Zuversicht.

Wir kennen das schon aus vergangenen Turnieren, dass man auch in einer Gruppenphase schon Druck haben kann, was aber vielleicht auch schon auf die K.o.-Phase vorbereiten kann. Svenja Huth

11.29 Uhr. Südkoreas Trainer Colin Bell reagiert auf die 0:1 -Niederlage gegen Marokko mit vier Personalwechseln: Für Hong, G.-M. Lee, Son und Park beginnen Y.-J. Lee, Chun, Phair und Choe. Damit tauscht Bell seinen Doppelsturm aus und ermöglicht der erst 16-jährigen Casey Phair ihren ersten Einsatz von Anfang an bei einer WM.

11.25 Uhr. Die Stürmerinnen Alexandra Popp und Lea Schüller stehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea erstmals gemeinsam in der deutschen Startelf. Die Kapitänin vom VfL Wolfsburg und die Torjägerin vom FC Bayern laufen am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane beide von Beginn an auf. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lässt dafür die Münchner Mittelfeldspielerin Lina Magull auf der Bank.

Ihr Turnierdebüt gibt Marina Hegering: Die Abwehrchefin hatte lange an einer Fersenprellung laboriert und ersetzt die Frankfurterin Sara Doorsoun, die sich bei der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien eine Muskelblessur im Oberschenkel zugezogen hatte. Auf der Linksverteidiger-Position spielt wie schon gegen die Südamerikanerinnen Chantal Hagel für die verletzte Felicitas Rauch.

Den Gruppensieg kann Turnier-Mitfavorit Deutschland nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, mit einem Erfolg wäre das Weiterkommen jedoch gesichert. Kolumbien liegt vor dem letzten Vorrundenspieltag mit sechs Punkten vor Deutschland und Marokko, die jeweils drei Zähler haben. Südkorea ist punkt- und torlos Gruppenletzter. (dpa)