Der FC Bayern München trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Regionalligist SV Rödinghausen. Vize-Meister FC Schalke 04 bekommt es Ende Oktober mit Zweitligist 1. FC Köln zu tun, Borussia Dortmund empfängt Fußball-Zweitligist Union Berlin. Der letzte verbliebene Oberligist BSG Chemie Leipzig empfängt Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Von den 18 Erstligisten waren in der ersten Runde nur Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart gescheitert. Auf die vier verbliebenen Amateurclubs warten teils attraktive Gegner. Vor allem Rödinghausen, das zum Auftakt Zweitligist Dynamo Dresden besiegt hatte, freut sich über den Besuch des deutschen Rekordmeisters. Viertligist SSV Ulm, das Frankfurt rausgeworfen hatte, empfängt Fortuna Düsseldorf, Regionalligist SC Weiche Flensburg im Nord-Duell den SV Werder Bremen.

Sprinterin Gina Lückenkemper, die im Deutschen Fußballmuseum die Lose zog, sorgte für insgesamt vier Bundesliga-Duelle in der zweiten Runde. RB Leipzig empfängt die TSG 1899 Hoffenheim, im Westderby spielen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gegeneinander. Der VfL Wolfsburg, Pokalsieger von 2015, muss bei Hannover 96 antreten, der FC Augsburg empfängt den FSV Mainz 05.

Die Partien der zweiten Hauptrunde werden am 30./31. Oktober ausgetragen, das Achtelfinale findet dann erst im kommenden Jahr am 5./6. Februar statt. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion.

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg 08 - Werder Bremen

BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn 07

SSV Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen - Bayern München

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

1. FC Köln - FC Schalke 04

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC

Bor. Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - 1. FC Union