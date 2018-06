Hertha BSC muss im DFB-Pokal mal wieder bei Eintracht Braunschweig antreten. Das ergab die Auslosung am Freitagabend im Fußballmuseum Dortmund. Dreimal gab es das Duell bisher im Pokal, stets setzte sich dabei die Eintracht durch. Allerdings sind die Braunschweiger gerade erst in die Dritte Liga abgestiegen, mit welcher Mannschaft sie gegen Hertha auflaufen werden, muss sich erst noch zeigen. Ebenfalls zu einem Drittligisten reist der 1. FC Union. In Jena kommt es zur Neuauflage des FDGB-Pokal-Endspiels von 1968, das Union seinerzeit 2:1 gewann und damit den größten Erfolg zumindest mal zu DDR-Zeiten feierte. Keine Historie gibt es zwischen dem BFC Dynamo und dem 1. FC Köln, das Los dürfte den Berliner Pokalsieger dennoch freuen.

Ansonsten muss Cup-Verteidiger Eintracht Frankfurt in der 1. Hauptrunde beim Regionalligisten SSV Ulm antreten. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München muss seine Pflichtaufgabe mit seinem neuen Trainer Niko Kovac beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, dem Niedersachsen-Pokalsieger, lösen. Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund erwartet ein reizvolles Duell beim Zweitligisten Greuther Fürth. Vizemeister Schalke 04 wurde dem Bayern-Pokalsieger 1. FC Schweinfurt 05 zugelost. Südbaden-Pokalsieger SV Linx, der sich als einziger Sechstligist für die Runde der 64 Mannschaften qualifiziert hatte, darf sich auf ein Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg freuen. (Tsp/dpa)





Alle Ansetzungen der 1. Hauptrunde (17. - 20. August 2018) auf einen Blick:

2. Liga - Bundesliga

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund

FC Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05



3. Liga - Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim

Karlsruher SC - Hannover 96

FC Energie Cottbus - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart



Amateure - Bundesliga

SV Linx - 1. FC Nürnberg

TSV Steinbach - FC Augsburg

TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf

SV Elversberg 07 - VfL Wolfsburg

1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04

VfR Wormatia Worms - SV Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München

FC Viktoria Köln - RB Leipzig

BSC Hastedt - Borussia Mönchengladbach

1. CfR Pforzheim - Bayer 04 Leverkusen

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt



2. Liga - 2. Liga

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt



3. Liga - 2. Liga

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

TSV 1860 München - Holstein Kiel

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin



Amateure - 2. Liga

SV Rödinghausen - SG Dynamo Dresden

1. FC Lok Stendal - DSC Arminia Bielefeld

TuS Erndtebrück - Hamburger SV

SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen

SC Weiche Flensburg 08 - VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg

TuS Dassendorf - MSV Duisburg

BFC Dynamo - 1. FC Köln

SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim