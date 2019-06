Mehr als machbare Aufgaben erwarten in der ersten DFB-Pokalrunde die beiden Berliner Profiklubs Hertha BSC und 1. FC Union. Hertha muss beim Regionalligisten VfB Eichstätt antreten, Union bei Germania Halberstadt, ebenfalls aus der Regionalliga. Viktoria Berlin empfängt den Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München spielt beim Regionalligisten FC Energie Cottbus. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vizemeister Borussia Dortmund tritt in einem nordrhein-westfälischen Duell beim Drittligisten KFC Uerdingen an, der diesjährige Cup-Finalist RB Leipzig reist zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Der Sechstligist FSV Salmrohr als unterklassigster Verein in der kommenden Pokalsaison empfängt Holstein Kiel.

Die Paarungen im Überblick (9. August 2019):

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

Germania Halberstadt - 1. FC Union

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Atlas Delmenh. - Werder Bremen

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Sandhausen - Bor. Mönchengladbach

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

FC Villingen - Fortuna Düsseldorf

KSV Baunatal - VfL Bochum

Energie Cottbus - Bayern München

Karlsruher SC - Hannover 96

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

FC Oberneuland - Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

1. FC Saarbr. - Jahn Regensburg

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

Viktoria 89 Berlin - Arminia Bielefeld

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg

SC Verl - FC Augsburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

W. Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim (dpa)