Hertha BSC und der DFB-Pokal - das war über Jahre eine Geschichte, die von Sensationen, Enttäuschungen und mitunter beißendem Spott der Gegnerschaft geprägt war. Seitdem Pal Dardai vor nunmehr dreieinhalb Jahren das Sagen beim Berliner Fußball-Bundesligisten hat, gehören diese Anekdoten von zweifelhafter Berühmtheit jedoch der Vergangenheit an. Unter dem Ungarn erreichte Hertha immer mindestens die zweite Pokalrunde, so auch am Montagabend: Dank eines Traumtors von Marvin Plattenhardt und eines Treffers von Vedad Ibisevic setzte sich der Favorit mit 2:1 (1:0) beim Drittligisten Eintracht Braunschweig durch. Damit ist der Start in die Spielzeit 2018/19 zumindest vom reinen Resultat geglückt. Fußballerisch haben die Berliner allerdings noch enormes Steigerungspotenzial. Andererseits ging es in Braunschweig eben nicht ums Erlebnis, sondern ums Ergebnis. Wie trügerisch unterklassige Gegner in der ersten Pokalrunde sein können, haben am Wochenende bekanntlich Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart erfahren.

Dardai schickte zunächst exakt dieselbe Aufstellung aufs Feld, für die er sich bereits im letzten Test vor dem Pflichtspielstart gegen Halle entschieden hatte: Die Dreier-Abwehrkette bildeten Karim Rekik, Jordan Torunarigha und Niklas Stark, die Mittelfeldreihe setzte sich aus Marvin Plattenhardt, Ondrej Duda, Arne Maier und Valentino Lazaro zusammen - und ganz vorn durften sich Maximilian Mittelstädt und Salomon Kalou auf den Flügeln sowie Vedad Ibisevic im Sturmzentrum verdingen. Faktisch bedeutete das auch, dass alle Berliner Sommerzugänge das Auftaktspiel von der Bank aus verfolgen mussten.

16.710 Zuschauer sorgten im Eintracht-Stadion von Beginn an für prächtige Pokalatmosphäre, daran hatten ganz grundsätzlich auch die geschätzt 2500 mitgereisten Hertha-Anhänger ihren Anteil - obwohl es keine Minute dauerte, ehe sie erstmals an diesem Spätsommerabend negativ durch das Abbrennen von Pyrofackeln auffielen. Das weckte schlimme Erinnerungen an das Erstrundenspiel in Rostock vor einem Jahr. Zum Glück sollten sich die Befürchtungen nicht bewahrheiten.

Nach der Pause brannte es mehfach lichterloh in Herthas Strafraum

Gegen den Zweitliga-Absteiger aus Niedersachsen, der nach vier Spieltagen noch auf seinen ersten Sieg wartet, taten sich die Berliner allerdings deutlich schwerer als noch im Vorjahr beim FC Hansa; nach einer Viertelstunde verließ Trainer Dardai zum ersten Mal und offensichtlich angefressen seine Coaching-Zone. Bis dahin hatten sich nur die Gastgeber dem gegnerischen Tor in Form von Distanzschüssen angenähert. Hertha besaß im ersten Durchgang lediglich eine herausgespielte Torchance, die war dafür aber umso aussichtsreicher; nach einer halben Stunde zirkelte Valentino Lazaro eine Flanke auf den Kopf Ibisevics, der Berliner Kapitän setzte den Ball aber über die Latte. Normalerweise verwertet der Bosnier solch klare Gelegenheiten im Schlaf.

Sieben Minuten später versetzte Marvin Plattenhardt die Menschen im Braunschweiger Stadion in andächtiges Staunen - egal, welchem Lager sie angehörten. Nach einem vermeintlich geklärten Eckball flog der Ball genau vor die Füße des Berliner Nationalspielers - und Plattenhardt entschied sich für die denkbar anspruchsvollste Lösung: eine Direktabnahme aus knapp 30 Metern Torentfernung. Sekunden später schlug der Ball zum 0:1 im Winkel des Braunschweiger Kastens ein; Plattenhardt dürfte eine Nominierung für das Tor des Monats sicher haben.

Die Führung verlieh dem Berliner Spiel jedoch keine Sicherheit, im Gegenteil. Nach der Pause brannte es gleich zwei Mal lichterloh in Herthas Strafraum: Zunächst versäumte es Jonas Thorson, den Ball nach einem Freistoß per Kopf im Berliner Kasten unterzubringen, kurz darauf klärte Jordan Torunarigha in höchster Not vorm einschussbereiten Malte Amundsen. Braunschweig spielte mit dem Mut der Verzweiflung nach vorn und kam zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Mergim Fejzullahu traf von der Strafbaumgrenze zum 1:1 und brachte die Stadionwände zum Wackeln.

Mehr zum Thema Hertha BSC Marvin Plattenhardt bleibt ein Berliner

Der Jubel war allerdings nur von sehr kurzer Dauer: mit dem nächsten Angriff ging der Bundesligist wieder in Führung - und auch auf Berliner Seite war ein Joker beteiligt. Dennis Jastrzembski, gerade für Salomon Kalou aufs Feld gekommen, legte für Vedad Ibisevic auf, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste und seinem Team damit die Verlängerung des Arbeitstages ersparte.