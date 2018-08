Eintracht Frankfurt hat sich beim Viertligisten SSV Ulm 1846 blamiert und ist als erster Titelverteidiger seit 22 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Bundesligist verlor am Samstag 1:2 (0:0) gegen den Fußball-Regionalligisten und muss eine Woche nach dem heftigen 0:5 im Supercup gegen den FC Bayern München bereits die zweite schmerzhafte Niederlage der Saison hinnehmen. Für Ulm trafen Steffen Kienle (48. Minute) und Vitalij Lux (75.) vor 18 440 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion. Goncalo Paciencia gelang in der 90. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Probleme hatte auch der FC Bayern, der sich aber letztlich beim Viertligisten SV Drochtersen/Assel durchsetzte. Robert Lewandowski traf in der 81. Minute. Zweitligist Dynamo Dresden verlor 2:3 n.V. (2:2,2:2) beim SV Rödinghausen aus der Regionalliga West.

Der Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat ebenfalls mühevoll die zweite Runde erreicht. Beim Oberligisten TuS Erndtebrück gewann der HSV am Samstagabend 5:3 (2:1). Der eingewechselte Pierre-Michel Lasogga traf nach dem zwischenzeitlichen 2:2 zweimal (64. und 66. Minute). Den Gastgebern gelang zwar der Anschlusstreffer zum 3:4, doch Neuzugang Orel Mangala sorgte für die Entscheidung (90.). Ohne Probleme kam der FSV Mainz 05 weiter. Der Erstligist siegte bei Erzgebirge Aue trotz 87-minütiger Unterzahl 3:1 (1:0). Moussa Niakhaté sah nach drei Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der SV Sandhausen siegte bei RW Oberhausen souverän 6:0 (2:0).

Die TSG Hoffenheim ist nach einem 6:1 (3:1) bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern ebenso problemlos in die zweite Runde eingezogen wie Werder Bremen, das 6:1 (5:1) bei Regionalligist Wormatia Worms siegte. Bayer Leverkusen gewann 1:0 (1:0) beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim, der VfL Wolfsburg setzte sich ebenfalls mit 1:0 (0:0) beim Regionalligisten SV Elversberg durch. Auch Zweitligist MSV Duisburg gewann 1:0 (1:0) beim TuS Dassendorf. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg kam dank eines 2:1 (1:1) beim Oberligisten SV Linx weiter.



Zwei Frankfurter Tore zählen nicht

Frankfurt bekam zwei Tore wegen Abseits aberkannt. Luka Jovic traf in der ersten Halbzeit den Pfosten, Lucas Torro in der zweiten. Zuletzt war der 1. FC Kaiserslautern 1996 als Titelverteidiger in der ersten Runde gescheitert. Insgesamt ist Frankfurt nun der fünfte Verein nach Lautern, Werder Bremen (1994), Kickers Offenbach (1979) und dem Hamburger SV (1963), der als Pokalsieger in der ersten Runde ausscheidet.



Eine Woche vor dem Bundesligastart beim SC Freiburg steht Trainer Adi Hütter bereits unter massivem Druck. Vor allem, weil sich seine Mannschaft gegen den WFV-Pokalsieger von Beginn auch in der Rolle des Favoriten richtig schwer tat. Schon in der ersten Minute musste Eintrachts neuer Torwart Frederik Rönnow einen Schuss von Lennart Stoll an die Latte lenken, auch die zweite Gelegenheit der Partie ging nach neun Minuten auf das Konto des SSV - sehr zur Freude der Zuschauer im erstmals seit dem Bundesliga-Abschied vor 18 Jahren wieder ausverkauften Donaustadion.

Wie in der Regionalliga Südwest versuchten es die Ulmer von Trainer Holger Bachthaler mit einem überlegten Aufbauspiel, nutzten aber dennoch jede Gelegenheit für einen langen Ball zum Kontern. In der Liga reichte das bislang zu Siegen gegen Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und die TSG Balingen sowie Rang eins nach vier Spielen, im Pokal für massive Probleme beim Titelverteidiger.

Vizeweltmeister Rebic fehlt überall

Die Frankfurter versuchten mit langem Liegenbleiben nach Fouls den Ulmer Rhythmus zu unterbrechen. Bis zur ersten klaren Chance für die ohne den angeschlagenen Vizeweltmeister Ante Rebic angereisten Hessen dauerte es aber mehr als eine halbe Stunde. Sebastien Haller verpasste die Hereingabe von Danny da Costa. Zwei Minuten später scheiterte Luka Jovic am Pfosten (37.). Pech hatte Jovic in der 40. Minute, als sein Tor wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Eine knappe Entscheidung.

Ulm machte dennoch unbeirrt weiter - und belohnte sich mit der ersten Aktion nach der Pause. Kienle stand nach einem Freistoß am besten und schoss den Ball nach einem Pfostenkopfball von Ardian Morina aus kurzer Distanz ins Netz. In der Liga hat der 23 Jahre alte Stürmer bereits drei Tore erzielt. Frankfurt wurde zielstrebiger und kam zu guten Chancen. Neuzugang Torro traf den Pfosten (65.), Jovic scheiterte frei vor SSV-Torwart Christian Ortag (74.). Dann konterte Ulm, Lux traf - und der Titelverteidiger war wenig später draußen. (dpa)