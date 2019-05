Berlin, Berlin, wir sind schon in Berlin

Am Samstagabend spielen der FC Bayern und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal. Während es für die Münchner bereits die 23. Finalteilnahme ist (18 Titel), hofft Leipzig auf den ersten Titel überhaupt in der noch jungen Vereinsgeschichte. Wir begleiten das Geschehen in diesem Blog und schon heute um 16 Uhr geht es dann richtig los mit den Pressekonferenzen der beiden Mannschaften im Olympiastadion.