Endlich wieder Fußball! Das war die erste gute Nachricht dieses Samstagnachmittags. Nach einer Woche, in der Hertha BSC auf einmal alle abseits des Spielfelds interessierte, weil Trainer Jürgen Klinsmann wie ein pubertärer Teenager via Facebook Schluss machte, ging es wieder ums Kerngeschäft. Wie gut traf es sich da, dass es der Tabellenletzte vom SC Paderborn als erster Gegner nach dieser Seifenoper-ähnlichen Situation vorstellte. Zwar sind die Paderborner ein Konkurrent im Abstiegskampf, doch letztlich gewann Hertha dieses als so wichtig ausgerufene Spiel recht souverän 2:1 (1:0). Das sollte helfen für die Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen, nachdem schon Schlimmstes befürchtet worden war.

Genau zehn Minuten dauerte es, bis die Berliner den 14.687 Zuschauern eine spielerische Antwort auf die chaotischen vergangenen Tage gaben. Dedryck Boyata nickte da den Ball nach einer Vorlage von Santiago Ascacibar ins Paderborner Tor. Es war die erste Chance, und schon da deutete sich an, dass es hier vor allem wichtig war, dass Hertha diese Begegnung gewinnt und nicht wie.

Die Devise lautete Defensive

Die Devise lautete Defensive. Das kam einem bekannt vor aus Klinsmann-Tagen. Natürlich war der irgendwie trotzdem präsent - nicht nur, weil sein restliches Trainerteam geblieben ist. Vor dem Spiel habe er sogar angerufen und viel Glück gewünscht, sagte der vom Co- zum Cheftrainer beförderte Alexander Nouri bei Sky. Überrascht hat es wohl niemanden, dass Hertha auch sonst auf Linie des Ex blieb. Das Team spielte wieder mit einer Dreierkette. Zudem mixte Nouri im Vergleich zum unschönen Spiel gegen Mainz in der vergangenen Woche mal wieder einmal wieder ordentlich durch.

Er überraschte insofern, als er auf den Routinier Peter Pekarik statt den schnellen Lukas Klünter setze. Dazu kamen Per Skjelbred für den formschwachen Marko Grujic und Karim Rekik zurück ins Team. Vor allem aber sollte der als nächster Heilsbringer nach Krzysztof Piatek auserkorene Matheus Cunha neue Kreativität in die Offensive bringen. Für ihn sprach, dass er vom Trubel zuletzt nicht viel mitbekommen hatte, weil er erst am Mittwochnachmittag aus Südamerika nach Berlin kam - als Klinsmann längst das Weite gesucht hatte. Der Brasilianer schoss sein Nationalteam dort maßgeblich zu den Olympischen Spielen.

Wie er Hertha künftig helfen konnte, zeigte er in Paderborn dann nach kurzer Einfindungsphase auch recht zügig. Schon mach knapp 20 Minuten traf er das erste Mal für seinen neuen Verein, doch weil ein Handspiel von Piatek vorausgegangen war, zählte der Treffer zurecht nicht. So blieb es beim Spiel auf Nummer sicher. Hertha wehrte hinten die - zugegeben eher zaghaften - Bemühungen der Gastgeber ordentlich ab und kam vorne nur selten zum Zug.

Cunha erst überheblich, dann überragend

Trotzdem schafften sie es, zunächst die gewünschte Ruhe aufs Feld zu bringen. Zunächst. Denn nach dem Seitenwechsel war ein Berliner plötzlich völlig von der Rolle. Torhüter Rune Jarstein leistete sich einen echten Patzer, als ein Ball des gerade erst eingewechselte Dennis Srbeny quasi von der Torauslinie ins Tor trudelte. Danach sah es kurz so aus, als würde sich Hertha dadurch verunsichern lassen; gleich zwei Paderborner vergaben aussichtsreiche Chancen.

Es war allerdings eine kurze Schwächephase. Die Gäste spurteten ihrerseits plötzlich nach vorne. Zunächst scheiterten zwar der für Skjelbred eingetauschte Vladimir Darida, Piatek und wieder Cunha nach einer feinen, aber überheblichen Aktion. Aber der Brasilianer konnte es besser - und wie. Aus fünf Metern erzielte er einfach mal mit der Hacke die zweite Führung für Hertha.

Was als ein eher biederes Spiel begonnen hatte, wurde in der zweiten Halbzeit deutlich unterhaltsamer. Beide Mannschaften kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor, und die Berliner hatten - auch das gehört zur Wahrheit - gerade zum Ende hin so manches Mal Glück.

So war der Sieg die zweite gute Nachricht des Tages. Damit hat es Hertha geschafft, im doppelten Sinne Ruhe zu stiften. Dem Abstiegskampf sind die Berliner jetzt ein gutes Stück entkommen, und erst einmal darf auch wieder über Fußball geredet werden. Endlich wieder.