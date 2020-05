Fußball: DFL-Präsidium dringt auf Saisonfortsetzung ab 15. Mai

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will die Saison in der Bundesliga am 15. Mai fortsetzen. Über diesen Beschluss des DFL-Präsidiums seien die 36 Profiklubs am Mittwochabend informiert worden, bestätigte der Dachverband der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag sollen in einer Mitgliederversammlung mit den Klubs der Ersten und Zweiten Liga noch die Details der Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit beraten werden.

Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer dem Profifußball die Freigabe für eine Saison-Fortsetzung ab Mitte Mai mit Geisterspielen erteilt.sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Neun Spieltage sind noch zu absolvieren. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können.