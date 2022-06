Es ist ein Anblick, der in die Geschichte des Fußballs eingehen könnte: Kartoffeln an Kartoffelbrei und Steak, garniert mit zwei Oliven. Ein Gourmetessen, das Mats Hummels im April seinem Date serviert haben soll.

So bescheiden der Anblick, so überwältigend waren die Reaktionen in den sozialen Medien, in denen das Foto tausendfach geteilt und sich über Hummels Kochkünste belustigt wurde. Sogar über die Formation des Bestecks, das an eine Schulmensa erinnerte, wurde gerätselt.

Hummels schien sich über die vielen Posts zu amüsieren: Er habe Tränen gelacht, „ob der geilen Tweets“. Ob er dabei verstand, dass nicht mit, sondern über ihn gelacht wurde?

Die Fotos wurden nun wieder herausgekramt, nachdem Hummels erneut bei einem mutmaßlichen Date gesichtet worden war. Dabei ging es weniger um das Kartoffel-Menü als die Konstellation hinter dem Foto. Um es kurz zu machen: Mats ist bekanntermaßen schon länger mit Cathy Hummels verheiratet, spielt allerdings in Dortmund, wohingegen ihr Leben in München stattfindet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im vergangenen Jahr wurde der Fußballer dann mit Lisa Straube gesichtet, einer Tischtennisspielerin aus Dortmund und datete im April offenbar Céline Bethmann, die einst Germany‘s Next Topmodel gewann, und das erwähnte Foto veröffentlichte. Es ging dann hin und her zwischen Cathy, die ein Essensfoto mit Sohn Ludwig postete („#germanysnexttopmama“) und Céline, die mit einer angeblichen Nachricht von Mats konterte, in der er behauptete Single zu sein - immer zum Amüsement der Allgemeinheit.

Häufig werden die Frauen verurteilt

Dabei war bei weitem nicht alles daran unterhaltsam oder lustig. Vielmehr legte die Causa offen, dass in solchen Fällen häufig die Frauen und nicht der verheiratete Mann verurteilt werden. So waren es in den Kommentarspalten vor allem Lisa und Céline, die beleidigt wurden und denen vorgeworfen wurde, eine Ehe zu zerstören. Straube berichtete sogar, dass ihr Auto zerkratzt worden sei.

Neben misogynen Denkmustern wurde deutlich, dass bei verheirateten Paaren automatisch von einer monogamen romantischen Beziehung ausgegangen wird, obwohl es viele alternative Modelle gibt. Cathy Hummels veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit Mats und Sohn Ludwig, als die Debatte in vollem Gange war, das sie mit dem Hashtag #Teamwork versah.

Mehr zum Thema Nach 14 Jahren als Promi-Paar Cathy und Mats Hummels wollen sich angeblich scheiden lassen

Vielleicht bietet die Posse also nicht nur die Möglichkeit, über Kartoffelbeilagen zu philosophieren, sondern sich von sexistischen Stereotypen wie der "Spielerfrau" oder der "Verführerin" zu verabschieden und Platz zu machen für zeitgemäße Konstellationen. Auf dem Spielfeld klappt das mit dem „Teamwork“ doch auch ganz gut.