Die deutschen EM-Gegner im Check (IV) Solide, robust, aber offensiv auch arg harmlos

An diesem Samstag (21 Uhr, live im ZDF) steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft an. In Dortmund trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Dänemark, die Nummer 21 der Fifa-Weltrangliste. Die Mannschaft von Nationaltrainer Kasper Hjulmand im Check.