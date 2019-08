Seitz stürzt dreimal

Schwache 9,95 Punkten standen für die Top-Favoritin aus Stuttgart nach dem Balken auf der Anzeigetafel der Max-Schmeling-Halle. Nutznießerin war die Kölnerin Sarah Voss, die sich mit 54,25 Punkten überraschend erstmals den Meistertitel im Vierkampf sicherte.

Für Seitz riss damit nach vier nationalen Allround-Goldmedaillen eine Serie. Am Stufenbarren bewies die WM-Dritte aber trotz Fußproblemen in den zurückliegenden Wochen gewohnte Souveränität und zog mit Bestnote von 14,65 Punkten als Top-Favoritin ins Finale am Sonntag ein. Dort könnte es der 25 Jahre alten Stuttgarterin doch noch gelingen, den nationalen Rekord von insgesamt 22 Turn-Titeln der Ost-Berlinerin Ingrid Föst zu knacken, die zwischen 1953 und 1963 genauso viele Male in der DDR erfolgreich war.

Voss untermauerte den Anspruch, bei der WM ab 4. Oktober zur deutschen WM-Riege in Stuttgart zu gehören. Die Qualifikationen für das fünfköpfige DTB-Team finden aber erst am 24. August in Stuttgart und am 7.9. beim Länderkampf in Worms statt. Platz zwei in Berlin ging an Kim Bui (52,55) vor der Olympia-Dritten Sophie Scheder (52,50). Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer erlebte am Balken gleichfalls eine Enttäuschung, sie stürzte ab und verfehlte den Medaillenkampf am Sonntag.