Der 14. Bundesliga-Spieltag ist kein gewöhnlicher Spieltag. Deshalb stellen wir auch keine gewöhnlichen Fragen an ihn. Bittesehr:

Wo wird es historisch?

Am Freitag wäre Hennes Weisweiler, der Erfinder der Mönchengladbacher Fohlen-Elf, 100 Jahre alt geworden. Am Samstag gibt es das passende Spiel dazu. Im Mönchengladbacher Borussia-Park findet dann eine Art Siebzigerjahre-Party statt – nur ohne Schlaghosen und Diskomusik. Zwischen 1969 und 1977 kannte die Bundesliga keinen anderen Meister als Bayern und Gladbach. 1977 war es auch, am letzten Spieltag, als die Gladbacher bei diesem Duell letztmals Spitzenreiter waren. Seitdem haben sich die Wege getrennt. 22 Jahre ist es her, dass Borussia bei einem Spiel gegen die Bayern in der Tabelle besser platziert war. Damals trafen beide Mannschaften am zweiten Spieltag aufeinander.

In Feierlaune. Der 1. FC Union um Kapitän Christopher Trimmel könnte einen Rekord einstellen. Foto: Imago/Eibner

Wo kann es historisch werden?

Für den 1. FC Union aus Berlin-Köpenick ist die ganze Saison – da die erste überhaupt in der Bundesliga – eine historische. Am Sonntagnachmittag gegen den 1. FC Köln aber kann er eine Bestmarke einstellen. Union hat die jüngsten drei Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei zu Null gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg ohne Gegentor würden die Berliner mit den bisherigen Rekordhaltern 1860 München (1979/80) und Karlsruher SC (1975/76) gleichziehen. Wem das gegen den Spitzenreiter gelingt…

Wer kann seinen Mitteilungsdrang nur schwer zügeln?

Da Hennes Weisweiler schon lange tot ist, Jupp Heynckes auf seinem Bauernhof den Ruhestand genießt, ist die Rolle des Elder Statesman der Bundesliga fast zwangsläufig Friedhelm Funkel zugefallen. Der erfahrene Trainer von Fortuna Düsseldorf ist ein echtes Liga-Urgestein und mit inzwischen 65 Jahren in seinem Mitteilungsdrang kaum zu bremsen. Friedhelm Funkel kritisiert Bayern-Defensive. Friedhelm Funkel attackiert Profis von Borussia Dortmund. Friedhelm Funkel kritisiert Umgang mit BVB-Trainer Favre. Friedhelm Funkel attackiert Friedhelm Funkel. Ach nee, das nun doch nicht.

Wer zittert schon?

Nervöses Zucken, Panikattacken: In der Haut von Florian Kohfeldt möchte man lieber nicht stecken. Der Trainer von Werder Bremen steht vor dem Rendezvous mit seinem persönlichen Schrecken. Am Sonntag trifft er auf den Klub, gegen den er mit Werder die höchste Niederlage seiner Karriere kassiert hat. 1:7 hat Kohfeldt am 14. Oktober 2017 gegen den SC Paderborn verloren. Mit Werder II. In der Dritten Liga.

Mehr zum Thema Fußball-Bundesliga am Samstag Leipzig schlägt Paderborn, Remis in Köln und Hoffenheim

Und sonst?

Sollte man als Trainer auf vielen Gebieten Kenntnisse besitzen. Julian Nagelsmann, Trainer von Rasenballsport Leipzig, hat jetzt über die Folgen einer Stimmbandrandkantenverdickung referiert, unter der er vor einigen Jahren litt. Dank logopädischer Hilfe und spezieller Hauchübungen kam er damals um eine Operation herum, so dass er auch heute noch kraftvoll an der Seitenlinie herumbrüllen kann. Mal sehen, was er seiner alten Liebe Hoffenheim nach dem Duell am Samstag zuhauchen wird.