Labbadia an der Angel

So ein Field-Interview zum Start gab es in der Geschichte der Bundesliga wohl auch noch nie. Der neue Trainer von Hertha BSC, Bruno Labbadia, ist vor seinem ersten Pflichtspiel mit den Hauptstädtern (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim mit einer langen Tonangel aus den Zuschauerrängen befragt worden. Labbadia diktierte am Samstag seine Antworten ins Sky-Mikrofon, bevor er pflichtbewusst wieder seinen Mundschutz aufsetzte und ins Publikum grüßte, wo diesmal statt Fans nur Ordner und Journalisten saßen.