Nach 63 Tagen Pause ist es so weit: Die Fußball-Bundesliga wagt sich an einen Re-Start inmitten in der Coronavirus-Pandemie. Um 15.30 Uhr beginnt der erste vollständige Geisterspieltag der Ligageschichte. Fünf Begegnungen stehen dann auf dem Programm, darunter das prestigeträchtige Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Hertha BSC ist im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia bei der TSG Hoffenheim gefordert.

Und auch in der Zweiten Liga wird ab heute wieder gespielt. Dort geht es mit vier Partien sogar schon um 13 Uhr los. In unserem Liveblog sind wir heute mit dabei und begleiten diesen historischen Spieltag.

