Nach 63 Tagen Pause ist es so weit: Die Fußball-Bundesliga wagt sich an einen Re-Start inmitten der Coronavirus-Pandemie. Am Samstagnachmittag begann der erste vollständige Geisterspieltag der Ligageschichte, fünf Begegnungen standen auf dem Programm.

Dabei setzte sich Borussia Dortmund deutlich mit 4:0 im prestigeträchtigen Revierderby gegen den FC Schalke 04 durch. Hertha BSC feierte bei der TSG Hoffenheim im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia einen ebenfalls klaren 3:0-Erfolg. Am Samstagabend siegte zudem Borussia Mönchengladbach mit 3:1 bei Eintracht Frankfurt.

Am Sonntag folgten zwei weitere Begegnungen. Nachdem sich der 1. FSV Mainz 05 noch ein 2:2-Remis beim 1. FC Köln erkämpfte, verlor der 1. FC Union anschließend sein Duell gegen den FC Bayern München mit 0:2. Am Montagabend wird der Spieltag mit der Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen beschlossen. In unserem Liveblog sind wir mit dabei und begleiten diesen historischen Spieltag.

[Verfolgen Sie in unseren Liveblogs auch die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Sport und zum Coronavirus weltweit.]

