Here we go again!

Hätten Sie das gedacht? Nach 63 Tagen Pause, nach mehr als zwei Monaten Unterbrechung kehrt an diesem Samstag tatsächlich die Fußball-Bundesliga zurück. Wenn nicht kurzfristig noch ein Hobbyfilmer unter den Profis neue Kapriolen aus den Kabinen präsentiert oder sich ein Hobbyshopper unter den Trainern verplappert, dann sehen wir heute Nachmittag ab 15.30 Uhr tatsächlich den ersten vollständigen Geisterspieltag der Bundesliga. Und zwar mit folgenden Partien:

TSG Hoffenheim - Hertha BSC



Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - SC Freiburg





Um 18.30 Uhr folgt dann noch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Die Zweite Liga beginnt mit vier Begegnungen sogar schon um 13 Uhr. Wir sind hier im Blog mit dabei und begleiten diesen historischen Bundesliga-Spieltag. Here we go again!